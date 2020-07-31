Зараженных может быть на четверть больше: почему тесты на COVID-19 ошибаются

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

"По разным данным, примерно 20-25% результатов ПЦР-исследований могут быть ошибочно отрицательными ", - сказал руководитель Минздрава.

СПРАВКА:

Всего есть два вида тестов, которые обнаруживают COVID-19: ПЦР (полимеразная цепная реакция) и ИФА (иммуноферментный анализ).

ПЦР-тесты реагируют на РНК вируса в организме человека и считаются точными. Надежность тестов к вирусу составляет 95-99% в зависимости от производителя.

ИФА-тесты не такие точные, поскольку "замечают" не вирус, а наличие антител к вирусу в организме. Сами антитела появляются после инкубационного периода. Более того, ИФА-тест может определить не новый COVID-19, а другой коронавирус (всего известно 43 коронавирусы). Положительный результат может означать, что человек болен сейчас, или переболела раньше.

Почему тесты ошибаются?

Полнота ситуации с ложными тестами стала проявляться после того, как их начали использовать в государственных медучреждениях.

"Я увидел масштабы катастрофы, когда мы начали поставлять тесты в государственные лаборатории. К пандемии мы работали только с частными клиниками", - рассказывает Бижан Шарапов, биолог и соучредитель "Укргентех". Компания с начала пандемии производит ПРЦ-тесты для определения COVID-19.

Лаборанты не знали, как пользоваться приборами, которые закупались несколько лет назад, но не использовались, поскольку не было расходных материалов.

"К нам звонили и спрашивали, что делать. Первое время образцы обрабатывали не по технологии, выходили ложноотрицательные результаты", - говорит Шарапов.

Например, лаборатории использовали простой физраствор для транспортировки образцов или помещали несколько сотен образцов в холодильник на долгое время.

"Выделенная РНК вируса очень мобильная и быстро деградирует. Для сравнения, можно выделить ДНК молекулу, оставить ее в день и она останется в нормальном состоянии. А РНК менее стабильна и сохраняется до часа. У нас была проблема с тем, что многие лаборатории не понимали этого ", - объясняет биолог.

Сейчас ситуация намного лучше, чем было изначально, отмечает Шарапов. Но все равно человеческий фактор остается. И все равно в ПЦР-исследований является допустимый процент ошибок.

Например, у каждого теста есть чувствительность и специфичность. Чувствительность показывает, сколько точных положительных результатов может дать тест. А специфичность говорит о том, сколько точных негативных результатов дает тест.

"Золотым стандартом считается отклонение не более 5%. То есть, 95% надежности. 100% надежности не даст никто, поскольку в самой пробирке могут происходить процессы, которые не всегда можно контролировать", - говорит биолог.

Допускается, что из 100 «точно больных" тест точно определит 95. А пять может получить отрицательный результат. Точно так же и с специфичностью. С 100 "точно здоровых" тест покажет в 95 отрицательный результат теста, в других результат будет ложноположительный.

"В частных лабораториях всегда нивеолирують возможность ошибки тем, что реакцию ставят в дублях или триплетах. То есть один и тот же образец проверяют дважды или трижды. В государственных лабораториях, где и так медленная скорость работы, они проверяют вроде только раз. И статистические факторы действительно вылезают ", - рассказывает Бижан Шарапов.

Есть еще одна причина, которая увеличивает вероятность ложного отрицательного результата.

Вирус развивается в нижних отделах легких и это затрудняет забор образцов. Не всегда получается взять качественный мазок из ротовой полости и горла, объясняет Алла Мироненко, вирусолог и заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского.

"Патологический процесс развивается там, где его сложно достать. Человек просто может вымыть вирусное среду с верхних дыхательных путей, если поест или попьет перед процедурой. Иногда вроде берут, когда в лечебных целях делают промывание бронхов или лаваж. Но такие процедуры проводят в условиях стационара и далеко не каждому », - говорит вирусолог.

Почему тест может показать положительный результат у здорового человека?

Чтобы выявить РНК-вирус, в тест-система вносят около десятка коротких генетических конструкций.

Эти короткие последовательности оседают на РНК-мишени (образца). Если короткая последовательность связалась с мишенью, то загорается флуоресцентный маячок. Это означает, что обнаружен вирус, объясняет Бижан Шарапов.

Ложный положительный результат может получиться из-за того, что короткие последовательности случайно отреагируют между собой. В образце, кроме РНК коронавируса, является ДНК человека. И короткие последовательности могут случайно совпасть с ними. Это происходит крайне редко.

"Мы называем это димеризации праймеров, когда наши фрагменты могут случайно подходить и цепляться. Полимераза (фермент) размножает РНК и ДНК, на которые цепляются наши маячки, и пробирка начинает светиться. Из-за этого может показаться, что там есть вирус. Соответственно, каждый производитель пытается минимизировать это влияние ", - рассказывает Бижан Шарапов.

Как узнать, что результат теста точный

Чтобы полностью избежать ошибочных результатов, как вариант, можно было проверять ПЦР-реакцию дважды. Но это автоматически сократит число протестированных людей в Украине, где в течение суток проводят 15 тыс. Тестов. Если образец проверять дважды, то количество протестированных упадет до 7,5 тыс. Человек.

"Думаю, это невозможно, и на такое не пойдут в министерстве", - уверен Шарапов.

Скорость работы лабораторий ограничено наличием необходимых приборов. Только один элемент прибора - флуоресцентный детектор - стоит от 30 до 50 тыс. Долларов, отмечает биолог. Все страны мира пытаются увеличить мощность лабораторий, но производители не успевают выпуск достаточно оборудования.

ИФА-тесты тоже не могут достоверно подтвердить диагноз. Иммуноферментный анализ (ИФА-тест) обнаруживает вирус через несколько дней после того, как прошел инкубационный период и пошла иммунный ответ. Кроме того, он может обнаружить не тот вирус.

"Коронавирус имеет форму шара, внутри находится РНК, окруженная белковой броней. Белки, которые формируют этот шарик, называются капсид. А еще белки" спайки "- это шипы, торчащие из капсида. Из-за этих шипов вирус называется коронавируса. Все системы ИФА берут в качестве антигена именно капсидных белков. Хотя ВОЗ рекомендует в качестве мишени использовать спаечные белки, поскольку по этим белками можно точно определить COVID-19, а не другой коронавирус. Когда коронавирус тестируют не по спаечный белками, а за капсидный, то можно спутать COVID -19 с другим коронавируса, не так опасен ", - объясняет Бижан Шарапов.

Результат теста - еще не повод ставить диагноз.

"Пациент не должен думать о правильности теста. Для этого есть врач, который еще видит другие симптомы. Если человек здоров и тест отрицательный, то это не вызывает удивления, а если у больного покажет отрицательный результат, то следует провести тест дважды", - считает инфекционист Юрий Жигарев.

Виталий Андроник

Источник