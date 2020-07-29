Сколько Украина потеряла и когда закончится кризис: экономические итоги полугодия

Министр финансов Сергей Марченко считает, что Украина уже выходит из кризиса. Но эксперты, не понимая, сколько может продлиться пандемия, давали расплывчатые прогнозы насчет того, насколько затянутся проблемы, сильно ли пострадает благосостояние людей и т. д. Теперь же есть первые итоги: окончилось полугодие, стали появляться данные статистики, и ситуацию можно предсказывать более точно. Опубликовал такие данные и Укрстат. В целом картина получилась не совсем ясной.

За полгода водный транспорт перевез "ноль" пассажиров

Судя по данным Госстата, промышленное производство в первом полугодии сократилось на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего пострадало производство инвестиционных товаров (тех, что производятся за счет инвестиций). Их было выпущено всего 75,6% от показателей 2019 года. Также значительно сократилось производство потребительских товаров длительного использования (мебель, техника и т. д.) – на 14,6%. А вот товаров краткосрочного использования (в т. ч. продукты питания) – всего на 2%.

Если говорить об отдельных отраслях, то больше всего пострадала перерабатывающая промышленность – минус 9,6% от уровня первого полугодия 2019-го. В частности, производство автотранспорта сократилось до 69,2%, электроники – до 74,3%. Добывающая промышленность потеряла 6,3%, в том числе угледобыча – 24%, добыча металла и руд – 5,9%.

Одной из наиболее пострадавших отраслей стал транспорт. В январе-июне 2020 года грузовые перевозки сократились на 20% по сравнению с первым полугодием 2019-го, а пассажирские перевозки – наполовину. Госстат подсчитал, что услугами пассажирского транспорта за шесть месяцев этого года воспользовались на 44% украинцев меньше, чем в 2019-м. В частности, абсолютно не работал водный транспорт (0%), авиационный отработал всего на треть от прошлогодних объемов (33%). А самыми загруженными оказались трамваи – на 64,2% от аналогичного периода 2019 года.

Строительство, которое в любой стране считается одним из двигателей экономики, в Украине также упало. Объем строительных работ в первом полугодии сократился на 7,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом больше всего затормозилось строительство жилых зданий – выполнено всего 81,7% работ от объемов первого полугодия 2019 года.

Казалось бы, сокращение промпроизводства или строительства на 8% – цифры не критические. Примерно на столько же – 7,7% – сократилось промышленное производство по итогам 2019 года, когда коронакризиса еще в помине не было. Однако эксперты обращают внимание, что больше других пострадали отрасли, которые дают наибольший прирост ВВП и экспортной выручки.

"Промышленность очень существенно упала за счет карантина в апреле и мае. В июне начала восстанавливаться, но очень слабо. Причем, кроме карантина, на нашу промышленность повлиял и мировой кризис. Спрос на металл упал. Но самый существенный вал был в машиностроении. Это связано в первую очередь с тем, что большинство контрактов были приостановлены. К сожалению, упала угледобыча, добыча полезных ископаемых. И совершенно провалилась сфера услуг. Поэтому за второй квартал падение ВВП, скорее всего, составит около 10%. Это значит, что экономика потеряла очень много", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Также эксперты обращают внимание, что до кризиса многие отрасли показывали существенный прирост объемов. А это значит, чтобы понять, насколько они пострадали от кризиса, нужно суммировать процент падения и недополученный процент роста. Например, в строительстве в первом полугодии 2019-го, по сравнению с 2018 годом, объем работ вырос на 30%. То есть можно говорить о том, что на самом деле строительство замедлилось, условно говоря, почти на 40%. А это не сданные вовремя объекты, отсутствие заработка у десятков тысяч людей и отсутствие развития в смежных отраслях.

Украинцы покупали даже больше, чем в прошлом году. Как это возможно?

Tорговля неожиданно мало пострадала от кризиса. Несмотря на то что в марте-апреле были закрыты многие торговые точки, оказалось, что продажи за полугодие не только не упали, но даже выросли. По данным Госстата, оборот розничной торговли увеличился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя оптовый товарооборот составил 99,5% от прошлогоднего показателя.

А вот результаты внешней торговли хуже. По итогам пяти месяцев этого года экспорт составил 93,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, – импортных товаров завезли на 14,5% меньше.

Эксперты связывают такие "позитивные" результаты торговли с тем, что значительная доля расходов украинцев идет на продукты питания. А от них не очень-то получается отказаться даже в кризис.

"Торговля действительно выросла на 3%, но год назад был рост 10%. Конечно, сокращения по продуктам питания не произошло. А производство, например, мяса и постного масла даже выросло. Потому что в карантин люди все равно едят. А вот продажи одежды упали. Потому что покупку одежды люди откладывают на потом. То же самое касается производства мебели, строительных материалов и т. д. Потому что у людей закончились деньги", – объясняет Александр Охрименко.

Экономический эксперт Борис Кушнирук предупреждает: в перспективе и торговля может показать негативный результат.

"В целом ситуация довольно сложная, если не сказать, совсем плохая. Падение производства на 8,3%, падение сельского хозяйства на 20%, падение транспорта очень существенное, строительство и т. д. То есть по всем показателям, кроме торговли, произошло падение. По торговле мы не видим падения, хотя наблюдаем сокращение прироста. Это объясняется тем, что значительную долю расходов украинцев составляют продукты питания. И здесь значительного сокращения быть не может. Но может меняться структура потребления. Вместо более дорогих, более качественных товаров люди могут начать потреблять более дешевые и менее качественные. Но в статистике мы этого не увидим. Кроме того, произошло падение цен на топливо, на коммунальные услуги, и за счет сокращения этих расходов люди смогли больше тратить на продукты питания. Но у нас сейчас идет падение доходов, идет сокращение переводов от заробитчан, которые составляют значительную долю в потреблении. Поэтому в дальнейшем, скорее всего, мы увидим и сокращение объемов торговли", – говорит Борис Кушнирук.

Когда забрезжит выход из кризиса

После окончания жестких ограничительных мер ситуация в экономике начала улучшаться. Например, в июне производство промышленной продукции, по сравнению с маем, выросло уже на 3,4%, в том числе товаров длительного потребления – сразу на 34,2%. Тем не менее эксперты считают, что говорить о начале выхода из кризиса пока рано.

"Если сравнивать ситуацию с апрелем-маем, то мы видим, что экономика начала расти. Так что такого глубокого падения, как было весной, по итогам года не будет. Летом свою роль сыграл и тот факт, что подавляющее большинство людей, которые раньше ездили отдыхать за границу, теперь вынуждены отдыхать в Украине. Соответственно, они тратят деньги в Украине – как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Это тоже немного улучшает ситуацию, и по некоторым позициям она может оказаться даже лучше, чем в прошлом году. В целом я могу сказать, что ситуация будет постепенно стабилизироваться относительно весенних месяцев. Но сегодня сохраняются риски второй волны и реакции европейских властей на нее. К сожалению, нельзя гарантировать, что не вернутся карантинные ограничения. Западные эксперты и западный бизнес не рассчитывают на какое-то существенное восстановление раньше 2022 года. Так что следующий год, вполне вероятно, будет идти под аккомпанемент карантинных ограничений – в передвижении, инвестиционной активности и т. д. Таким образом, очевидно, что падение будет, и оно будет больше, чем прогнозирует наше правительство. Если оно составит 6%, как прогнозирует сейчас Нацбанк, я буду считать, что это не самая плохая ситуация", – считает Борис Кушнирук.

Александр Охрименко также полагает, что о начале выхода из кризиса пока говорить рано. Однако эксперт не исключает, что в четвертом квартале украинцы начнут ощущать перемены к лучшему.

"Сейчас еще не начался выход из карантина. Мы находимся в самом кризисе. И в третьем квартале, скорее всего, никаких существенных изменений не произойдет: лето, карантин продолжается. Но есть небольшая надежда, что в четвертом квартале мы уже увидим рост промышленности, по отношению к первому полугодию. И возможно, более-менее начнут расти доходы, реальные зарплаты и т. д. То есть теплится надежда, что четвертый квартал будет более-менее позитивным", – говорит Александр Охрименко.

Александра Романюк

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