Вакцина от кризиса: как мир спасает экономику от последствий коронавируса

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Согласно прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), рост мировой экономики в этом году из-за коронавируса может замедлиться до 2,4%, в сравнении с 2,9%, которые прогнозировались еще зимой.

Но это не худший сценарий – если пандемия будет длиться еще долго, в том числе на территории Евросоюза и США, то глобальный экономический рост упадет до 1,5%, а многие топ-экономики мира окажутся в рецессии. Похожие цифры дают и в рейтинговом агентстве S&P – там считают, что мировой ВВП по итогам года вырастет не более чем на 1-1,5%.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", – сказал глава ОЭСР Анхель Гурриа в интервью ВВС.

По его словам, убытки от коронавируса уже превысили потери от терактов 11 сентября 2001 года и глобального финансового кризиса 2008 года.

Спасти бизнес

Рейтинговое агентство Moody’s в своем прогнозе рассчитывает на нормализацию экономической активности во всем мире во втором полугодии 2020 года. Но в агентстве подчеркивают, что для нынешнего прогноза характерна куда большая степень неопределенности чем обычно, ведь никто не знает, как долго будет длиться эпидемия.

В агентстве также определили, какие отрасли экономики потерпят наибольшие убытки из-за COVID-19. Вполне ожидаемо, что это туризм и связанные с ним сферы: авиационные и морские перевозки, гостиничный, игорный и развлекательный бизнес.

Также Moody’s прогнозирует, что с проблемами столкнутся производители автомобилей и одежды – в первую очередь, из-за разрушения логистических цепочек, многие из которых замкнуты на Европу и особенно Китай.

Нефтегазовый сектор, металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство и медиа от кризиса должны пострадать меньше. А вот компании телекоммуникационной и фармацевтической сфер от эпидемии наоборот могут выиграть, что связано с повышенным спросом на их товары и услуги.

Вакцина от кризиса: как мир спасает экономику от последствий коронавирусаАкции крупнейших компаний теряют в цене (Фото: Fabio Suenaga/Flickr)

Но если ситуация пойдет по негативному сценарию, то есть, если проблему с коронавирусом не удастся в целом решить за первое полугодие текущего года, то топовые мировые экономики могут столкнуться с падением ВВП на 0,5%, а экономики развивающихся стран – на 3%.

В целом, принятые разными странами меры по сдерживанию кризиса довольно схожи. Фактически все антикризисные мероприятия включают в себя налоговые каникулы, льготы и снижение ставок по отдельным налогам, максимальную поддержку малого и среднего бизнеса, который выглядит самым уязвимым в текущих условиях.

Также правительства делают упор на поддержание занятости, вплоть до прямой компенсации зарплат сотрудникам частных компаний, и поддержку уровня потребления среди населения.

К примеру, правительство Великобритании на поддержку бизнеса выделило 330 млрд фунтов стерлингов (около 388 млрд дол. США). Это более 15% ВВП страны. Направлять эти деньги будут и крупному бизнесу, вроде авиакомпаний, но в первую очередь – среднему и малому, например, пабам и ресторанам.

Они смогут получить до 25 тысяч фунтов единоразового гранта, другой мелкий бизнес – до 10 тысяч фунтов. Также туристический и развлекательный бизнес на год будут освобождены от уплаты налога на недвижимость. А те, кто в принципе не справляется с выплатой налогов, получат возможность просить о многомесячной отсрочке.

В Германии создается отдельный Фонд экономической стабильности, который будет инвестировать в частные компании в обмен на выкуп доль в их собственности, а также предоставлять кредитные гарантии. Общий бюджет Фонда – 500 млрд евро.

Еще 100 миллиардов пойдут на программы поддержки бизнеса через государственный банк KfW. Для того, чтобы справиться с кризисом, в стране даже придется убрать закрепленный в Конституции предельный порог государственного долга.

В Италии, которая пока наиболее пострадала от пандемии коронавируса из всех стран ЕС, правительство выделило на антикризисные меры 25 млрд евро. В частности, фирмам, чей оборот из-за карантина упал более чем на четверть, государство предоставит частичную компенсацию потерь.

Туристические гиды и прочие работники, также пострадавшие из-за кризиса, получат по 600 евро выплат на человека, такую же сумму выделят родителям на оплату услуг няни для ребенка, предусмотрена и отсрочка в выплате ипотеки. Кроме того, будут выделяться кредиты до 5 млн евро для малого и среднего бизнеса, закрытым из-за карантина компаниям компенсируют более половины арендной платы.

В США в самом разгаре дебаты о выделении крупнейшего пакета мер для поддержки экономики страны – объемом почти в 2 триллиона долларов. Сейчас он застрял на уровне Сената. Демократическое меньшинство требует большей прозрачности в распределении 500 млрд долларов из нового фонда, который будет выделять кредиты пострадавшим от кризиса компаниям.

Помочь всем

В американском Минфине рассчитывают, что благодаря помощи малый бизнес сможет продержаться в ближайшие кризисные недели и не увольнять сотрудников. Также большинство американцев должны получить прямые выплаты из госсредств: по тысяче долларов на одного взрослого и 500 долларов – на ребенка.

Эти деньги выделят тем, кто зарабатывает менее 99 тысяч долларов в год (или 198 тысяч из расчета на супружескую пару), то есть более чем 91% американских граждан.

Предполагается, что выплаты, направленные на поддержку уровня потребления, будут единоразовыми, но если кризис затянется, то в Минфине США не исключают, что снова вернутся к идее прямых выплат.

Кроме того, Федеральная резервная система США, уже снизившая учетную ставку почти до нуля, будет при необходимости выкупать казначейские ценные бумаги в необходимых объемах, вплоть до 4 триллионов долларов.

На фоне подобных экономических мер, которые измеряются десятками и сотнями миллиардов долларов, антикризисные мероприятия украинской власти выглядят особенно скромно. В частности, до 30 апреля от выплаты единого социального взноса освобождены ФОПы, также отменены налоги на землю и недвижимость.

До конца весны не будет штрафов и налоговых проверок, сдвинуты сроки обязательного использования кассовых аппаратов (РРО). О специальных кредитных программах поддержки малого и среднего бизнеса, который уже понес тяжелый урон из-за карантина, пока не говорится.

Для сравнения – в соседней Польше для поддержки экономики планируется выделить более 50 млрд евро, в небольших Эстонии и Литве – 2 и 2,5 млрд евро соответственно.

При этом глубокий экономический кризис в Украине в любом случае неизбежен. По последним прогнозам инвесткомпании Dragon Capital, при оптимистическом сценарии падение ВВП составит 4%, при пессимистическом – 9%.

Многое зависит от того, будет ли продлен всеукраинский карантин и насколько, а также будет ли введен режим чрезвычайного положения. Пока что, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, для введения ЧП оснований нет. Но многое, очевидно, будет зависеть от того, какие результаты принесет массовая проверка граждан на коронавирус благодаря привезенным из Китая тестам.

Тем временем, в США и странах ЕС все острее идут дискуссии о балансе между карантинными мерами и сдерживанием пандемии с одной стороны – и сохранением экономики с другой.

"Невозможно жить, даже в самоизоляции, и при этом лечить людей, если мы не продолжим экономическую активность, которая, просто говоря, и дает нам возможность существовать в этой стране", – заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Президент США Дональд Трамп также заявил о том, что карантинные меры хотя в некоторых регионах США в обозримой перспективе будут сняты.

"Локдаун ("закрытие" страны, – ред.) из-за коронавируса не может длиться слишком долго, потому что последствия экономического кризиса могут быть еще более ужасными, чем болезнь", – говорится в статье влиятельного американского издания Politico.

Милан Лелич

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