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Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всего

03.08.2020 / 08:12
Украинцам обещают в августе рост цен вместо снижения: что подорожает больше всего
В Украине с начала года подорожали самые востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами.

 

Что и насколько подорожало, в чем причина, и как изменятся цены на эти позиции в третьем квартале, разобрались эксперты.

Что нынче почем

За январь-июнь из продуктов существенно – от 3% и более – подешевели только куриные тушки, яйца и мука. Меньше – в пределах 1,5% – упали цены на свинину и подсолнечное масло. Из промтоваров резко снизилась цена бензина – удешевление на 24% – это 7 грн/л, или почти четверть стоимости. Заправив полный бак, можно сэкономить порядка 300 грн.

А вот подорожали 14 позиций из 20. Причем некоторые – более чем вдвое (речь идет о яблоках). По мнению экспертов, такой нетипичный рост цен математически искажает общую картину повышения цен за полгода, так что корректнее будет его в этот раз не учитывать. Иначе получится, что с начала года инфляция составила около 10%.

Напомним: по нашим подсчетам, в первом квартале "корзинка" подешевела на 1,1% в сравнении с декабрем 2019 года, что соответствовало почти нулевой инфляции, насчитанной Госслужбой статистики за первые три месяца нынешнего года. Исключив яблоки, получим рост цен за полгода на 2,6% (инфляция по Госстату – 2%). Но с учетом того, что в первом квартале "корзинка" подешевела на 1,1%, это значит, что во втором квартале она подорожала сразу на 3,7%!

За счет чего получился такой рост? Для этого надо сравнить изменение цен поквартально. Так вот, если в первом квартале подешевели семь позиций из 20, а на четыре – цена не изменилась, то во втором квартале тренд стал противоположным. Квартал к кварталу имеем рост цен по 14 позициям из 20, подешевели только три: куриные тушки (на 6,2%) и бензин (на 17,3%), молоко стало стоить меньше на символические 0,4% (10 коп./л).

Не изменились с апреля по июнь цены на водку, подсолнечное масло и аренду квартир. А вот все остальное за эти три месяца подорожало, причем счет идет на десятки процентов. Так, борщевой набор вырос в цене на 34%, гречка – на 25%, яйца – на 19,5%. На 6,7% подорожали жаропонижающие, на 5,3% – сигареты, на 3,7% – сахар, на 2,8% – мука, на 1,7% свинина, на 1,6% – колбаса. Остальные учитываемые нами позиции выросли в цене за второй квартал на 0,4-1%. В деньгах это с начала года – на 130 грн, в сравнении с 1 кварталом – на 178 грн.

Почему дорожало

Экономисты разделяют подорожавшие позиции на две группы – товары, цена которых во втором квартале увеличилась на 10% и более, и товары, стоимость которых выросла ненамного.

"Яйца во втором квартале значительно дорожали потому, что снижение цены на них в первом квартале не было экономически обоснованным, – разъяснил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. – Произошло затоваривание из-за того, что ЕС ввел запрет на импорт украинской курятины и яиц по санитарным требованиям. Поэтому яйца в конце первого квартала продавались дешевле себестоимости, и производители об этом предупреждали.

Но во втором квартале тренд поменялся, и в итоге к концу второго квартала яйца стоят уже не на 29% дешевле, чем в декабре 2019 года, а всего на 9%. Гречка, дешевевшая в течение двух лет, снова дорожает, так как ее посевы сократились, а импорт из РФ и Казахстана под запретом. Овощи борщевого набора значительно подорожали в апреле-июне из-за холодной весны и карантина – импорт упал в разы. Из-за карантина "золотыми" стали и яблоки. Остальные продукты дорожали, в зависимости от спроса и предложения".

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прокомментировал рост цен на гречку и сигареты.

"Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх, – отметил Олег Пендзин. – Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС".

Почему дешевело

Курятина и свинина, по словам Алексея Дорошенко, снижалась в цене еще и потому, что покупательная способность почти половины семей, в которых трудоспособные потеряли работу из-за карантина, резко уменьшилась.

Олег Пендзин считает снижение цен на молоко, муку и подсолнечное масло сезонными. А вот на удешевление топлива опять-таки повлиял карантин, причем не только в Украине, но и в мире. Были отменены автобусные и железнодорожные пассажирские перевозки, да и личный транспорт ездил намного меньше, так как люди стали работать удаленно. Второй фактор удешевления топлива – более чем двукратное падение во втором квартале цен на нефть – ниже чем 20 долларов за баррель.

Эксперты также отметили две позиции, цены на которые за полгода не изменились – это водка и аренда жилья.

"На цену спиртного у нас, в первую очередь, влияют акцизы, а они не менялись на водку уже полтора года. Отсюда и стабильность цен, ведь конкуренция на этом рынке значительная, – разъяснил Александр Охрименко. – Рынок аренды жилья сократился из-за карантина, в этих условиях ждать, что арендодатели поднимут цены, не приходится".

Чего ожидать в третьем квартале

Все эксперты уверены, что наступивший квартал будет нетипичным – традиционной летней дефляции не ожидается, наоборот, цены будут расти, причем быстро. По прогнозам Алексея Дорошенко, инфляция в июле-сентябре составит 1,5%, по прогнозам Олега Пендзина и Александра Охрименко – 3%.

Олег Пендзин говорит, что в новом маркетинговом году (начинается с 1 июля) зерно будет стоить намного дороже, чем в прошлом, так как, по прогнозам мировой продовольственной организации (ФАО), в мире в этом году ожидается недостаток продовольствия.

"Из-за сложных климатических условий как в мире, так и в Украине, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Прекратится снижение цен на курятину, так как постепенно на нее восстанавливается спрос, будут расти цены и на яйца, – уверен Олег Пендзин. – Карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции".

Не видит летней дефляции и Александр Охрименко.

"Очевидно, что овощи борщнабора к октябрю подешевеют, отыграв рост цен на треть во втором квартале, но не более, а именно они всегда были драйвером летней дефляции, – анализирует Александр Охрименко. – Могут и дальше дешеветь куриные тушки, свинина, молоко и сливочное масло, но незначительно, на несколько процентов. Цены на хлеб, сахар, муку практически не изменятся. Не вырастет, но и не упадет аренда жилья. Продолжится рост цен на лекарства и на топливо".

Алексей Дорошенко добавил, что в третьем квартале не подорожает и водка, так как депутаты не успели до каникул проголосовать за повышение акцизов на спиртное.

Александр Панченко

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продукты, цены
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