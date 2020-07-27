Карантин ударил по карманам: украинцы тратят сбережения и берут дорогие кредиты

В первом квартале 2020 года сбережения украинцев сократились. Об этом говорят данные Госслужбы статистики, из которых видно, что расходы украинских домохозяйств в первом квартале 2020 года оказались на 7% больше, чем доходы. На эту величину сократились размеры сбережений. А рост доходов украинцев остановился в апреле.

Эксперты разобрались, на что тратили деньги украинские семьи, и как могут измениться их доходы и расходы в этом году.

В домохозяйстве главнее хозяйка

По статистике, в Украине на начало года насчитывалось 14,88 млн домохозяйств. Средний размер одного домохозяйства – 2,58 условных человека. Домохозяйств, в которых есть хотя бы один ребенок до 18 лет, всего 5,64 млн, или 38%. В остальных случаях семья состоит из двух или одного человека.

По данным опроса респондентов, главой семьи в большинстве семей является женщина – 53% домохозяйств. Но среди семей, в которых нет пенсионеров, домом "рулят" мужчины – таких домохозяйств насчитывается 33,4% против 28,2%, где во главе "хозяйка очага". И лишь в пенсионном возрасте доминирование женщин становится подавляющим – 24,9% против 13,5%. Возможно, еще и потому, что многие дамы в этом возрасте уже становятся вдовами, ибо, по статистике, в Украине женщины живут на 10 лет дольше мужчин.

Из чего состоят доходы

В 1 квартале доходы всех украинских домохозяйств составили 874,4 млрд грн. Это 5352 грн на человека в месяц. Главный источник доходов для усредненного домохозяйства – это зарплата, 49,9% доходов (в 1 кв. 2019 года было 49,3%). На втором месте – социальная помощь: пенсии, субсидии, доплаты матерям-одиночкам, больничные, при рождении ребенка и т. д., они составляют 32,5% (год назад – 33,8%). Третий источник – прибыль и смешанный доход, включающий все виды доходов, прежде всего от производственной деятельности физлица (предпринимателя) – 15,6% (год назад – 15%). Еще 2% (год назад – 1,9%) поступлений дал в среднюю семью доход от собственности – проценты по вкладам, сдача в аренду земельного пая, квартиры, транспорта и т. д.).

На что тратим

Почти все заработанное украинская семья тратит на приобретение товаров и услуг (подробнее см. ниже), на это уходит 95,1% (год назад – 94,6%) расходов. На налоги уходит 10,6% (было 10%), еще 1,3% (было 1,1%) – это другие оплаченные расходы (страховые платежи, переводы, штрафы, членские взносы в общественных организациях и др.). В сумме все расходы составляют 107% доходов, поэтому недостающие 7% покрываются за счет сбережений (год назад было 5,7%).

Как разъяснили нам в Госстатистики, расходы на приобретение товаров и услуг состоят из покупок за собственные средства, полученные в натуральной форме в результате предпринимательской деятельности (выращенная живность, собранный урожай), полученные в виде социальных трансфертов в натуре от некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства (гуманитарная помощь в виде продуктов, одежды, предметов быта и пр.).

На продукты – почти половина

По подсчетам Госстата, на продукты у средней семьи в месяц уходит 3832 грн или по 1485 грн на человека. В семьях с детьми эта сумма больше – 4755 грн в месяц, в семьях из двух пенсионеров – 3688 грн, то есть разница почти на 25%. Также намного больше тратят на питание горожане, чем селяне – 4240 грн и 2987 грн соответственно, то есть в городе расходы на еду более чем на 40% выше.

По структуре питания: у средней семьи на продукты уходит 46,5% доходов, в том числе на "вредные привычки" – 3,4% (130 грн/мес.). Самые большие траты на мясо – 24% (933 грн, это примерно 10 кг мяса), хлеб и хлебопродукты – 17% (641 грн), молоко и сыр 12% (429 грн), овощи и картофель – 9% (350 грн). Меньше всего из продуктов – по 2% от расходов на питание – украинцы тратят на сало (72 грн, это примерно кило сала) и яйца (77 грн, это полсотни яиц). На питание вне дома (фастфуд) уходит 180 грн/мес. на семью (4,6% расходов).

На "не еду" – 43,6%

Еще 43,6% (3593 грн) расходов украинской семьи составляют траты на непродовольственные товары и услуги. В том числе на оплату коммунальных услуг 14,8%, на одежду и обувь – 5,9%, на проезд – 4,9%, лекарства – 4,3%, услуги связи – 3,1%. В сумме это 2757 грн. Оставшиеся деньги (10,6% или 836 грн) уходят на содержание дома, покупку бытовой техники, отдых, культуру и развлечения).

Расходы на продукты, промтовары и услуги называются потребительскими совокупными расходами и в сумме составляют 90,1% доходов. Такие расходы у горожан и у селян существенно отличаются от средних: в городе они составляют 92,3% доходов, в селе – 83,8%. Прежде всего потому, что селяне меньше тратят на питание, одежду, проезд и развлечения.

Но в семье есть еще непотребительские расходы, которые съедают почти 10% семейного бюджета. По разъяснению Госстатистики, непотребительские совокупные расходы состоят из денежных и неденежных расходов домохозяйства на помощь родственникам и другим лицам, расходов на покупку недвижимости, на капитальный ремонт, строительство жилья и хозпостроек, на покупку крупного рогатого скота, лошадей и многолетних насаждений для личного подсобного хозяйства, на приобретение акций, сертификатов, валюты, банковских вкладов, оплату алиментов, налогов (кроме подоходного), сборов, взносов и других денежных платежей, использованных сбережений, займов и возвращенных домохозяйством долгов.

Так вот, в городе и селе непотребительские расходы отличаются более чем вдвое: соответственно 7,7% и 16,2%. Ибо селяне вынуждены тратиться на ремонт обветшавшего дома, покупку саженцев, различной живности. В селе вдвое больше помогают родственникам, чем в городе.

Эксперты: сбережения будут истощаться и дальше

Экономисты отмечают, что еще три года назад накопления населения росли, а не уменьшались, теперь идет обратный процесс. И прогнозы экспертов пессимистичны.

Так, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин связывает уменьшение сбережений с длительным – более года – снижением промпроизводства и падением реального ВВП в целом.

"В том, что люди не копят, а тратят накопленное, виновато длительное падение украинской экономики, – анализирует Олег Пендзин. – Когда падает ВВП – это означает физическое уменьшение денег в кошельке у населения. Если за первое полугодие этого года на 5,2% упал ВВП – это 20 млрд грн. Если разделить на 40 млн населения, получится, что каждый фактически стал беднее на 500 грн. А уровень потребления не изменился. Поэтому люди начинают тратить сбережения, у кого они есть, естественно. Но у многих сбережений нет и получается, как в пословице – пока толстый похудеет, тощий умрет. Коронавирус и карантин ускорили обнищание население, стали катализатором этого фактора. Кабмин обещает, что во втором полугодии будет рост, но пока непонятно, за счет чего".

С Пендзиным согласен и президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

"Трудности нынешнего года не закончились, их еще надо пережить, – резюмирует Александр Охрименко. – То, что сбережения за квартал уменьшились на 7%, это еще полбеды. Люди, чтобы выжить, начинают брать потребительские кредиты под кабальные проценты – 36% годовых. Только в июне их было взято на 1,5 млрд грн. Многие не задумываются, за счет чего их будут отдавать завтра, для них главное – не умереть с голоду сегодня".

Также Охрименко говорит, что коронавирус и карантин нанесли не меньший удар по благосостоянию украинцев, чем длительное падение экономики. Остановилась и с трудом восстанавливается торговля и сфера услуг, где занято около 20% трудоспособного населения. Поэтому уровень жизни украинцев в этом году вряд ли улучшится.

Александр Панченко

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