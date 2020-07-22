Ягодки украинской-китайского сотрудничества

Это - позитивная новость, ведь украинская сторона годами «пробивает» новые позиции аграрного экспорта, не только ягод, в Поднебесную, что далеко не просто.

Итак официально две ягоды стали «первыми ласточками». Но, если судить по публикациям в украинской прессе, то лесную чернику в Китай Украина продает уже шестой год подряд и даже стала ведущим поставщиком этой замороженной ягоды в КНР, обойдя Канаду, Швецию, Латвию, Беларусь, Россию и Польшу.

Приводятся и цифры, вполне конкретные и убедительные. Если 2015 год объем экспорта составил 383 000 долларов США, то в 2019-м - уже 10 млн. За первые четыре месяца этого года, по тем же данным, экспорт отечественной лесной черники в Китай увеличился в 5,5 раза и достиг 6 млн долларов. Как прогнозируется, в 2020 году Украина обновит рекорд экспорта этих ягод в Китай.

Конечно, надо радоваться такой ситуации. Правда, выглядит она немного странно, учитывая, что разрешения на экспорт этой ягоды до сих пор не было. Это означает, что поставки осуществлялись или через третьи страны, или экспорт шел в некоторую третью страну в Азии через Китай и был зарегистрирован как таковой, который предназначался КНР. То есть эта статистика в общей межгосударственной не фигурирует.

«ЧЕРНАЯ ИКРА СРЕДИ ЯГОД»

Если украинские производители действительно работали с китайскими компаниями через посредников, теперь они смогут делать это напрямую. Если увидят в этом смысл и выгоду для себя, что, откровенно говоря, неочевидно.

Сейчас зарегистрировались в Главном таможенном управлении КНР 10 компаний-производителей замороженных ягод с Киевщины, Черниговщины, Ровенщины, Львовщины и Ивано-Франковской: LLC "ECOBERRY", FE "BEST BERRY", FE "Eco Berry", GALFROST LLC, Rivneholod ALC, LLC "Shender", FE "Nizhyn Agroinvest", YAK Trading LLC, SVK Yahidka, Atlas Export LLC.

В отношении китайских компаний, которые готовы работать по контрактам, то о них пока не сообщается.

Отгружать замороженные ягоды украинские производители смогут сколько угодно - квоты не установлено.

Китайский рынок действительно большим, а население страны, которое становится все более богатым, хочет потреблять «зеленое и здоровое». Черники и голубика вполне вписываются в эту концепцию. Еще модно, ведь голубику называют дорогой ягодой - «черной икрой» среди ягод, китайским нуворишей это нравится.

Расходы на ее выращивание немалые, но и доходы обещают быть солидными. Итак культивация голубики приобретает все большую популярность среди украинских аграриев: эта ягода уже успела обойти по размерам плантаций малину. Лишь 2018 года в стране было заложено в тысячи гектаров новых плантаций для нее. Это привело в конце концов к тому, что цены на внутреннем рынке несколько упали, но все равно остаются недосягаемыми для основной массы населения. Поэтому производители ищут внешние рынки - прежде всего в Европе и в Азии, в частности, в Китае с его почти полуторамиллиардным населением. Перспективы целом обнадеживающие: в 2019 КНР нарастила импорт голубики на 44%, до 22 тысяч тонн (175 000 000 долларов).

По темпам выращивания Украине сейчас занимает, как утверждают эксперты отрасли, не второе место в мире после Перу. В общем основные производители этой ягоды находятся в Западном полушарии Перу, Чили, Аргентина, Мексика, Уругвай, Канада. Именно в них Китай и покупает ягоду, причем свежую. Ведь логистика поставок через Тихий океан является простой, чем из Европы, свежую ягоду с которой можно доставлять только авиатранспортом. Замороженную - проще: морем или по железной дороге, которая уже связывает Украину и Китай. В этом основное конкурентное преимущество латиноамериканских поставщиков перед нами.

ПРОДУКТОВАЯ ЭКСПАНСИЯ

Итак, доступа нашей голубики и черники на рынок Китая никоим образом не гарантирует, что поставки продукции в эту страну станут возможными. Но сам факт - безусловный позитив.

Украина, в частности, наше дипломатическое представительство в Пекине годами пытается получить разрешение на поставку нашей качественной и конкурентоспособной аграрной продукции в Китай и действует в этом направлении достаточно эффективно, несмотря на обстоятельства, которые не всегда были благоприятными.

Процесс, как почти всегда с китайцами, продвигается трудно и долго. По неписаному «правилу», карантинные органы КНР действуют по принципу: «один разрешение на год», а то и медленнее.

Ценой немалых усилий к этому времени удалось достичь согласия относительно зерновых (ячмень, кукуруза, соя, соевый шрот и рапсовый шрот), а также свекольный жом.

В 2015 году поставлять свою продукцию в КНР получили право 13 украинских молочных предприятий, сейчас их количество превысило 30.

В конце 2019-го Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Главное таможенное управление Китая подписали протокол ветеринарно-санитарных и фитосанитарных требований при экспорте меда.

Есть надежда, что в следующем году удастся подписать протокол о доступе куриного мяса.

Ведется работа по прямым поставкам яблок, которые также попадают в Поднебесную через третьи страны и посредников, сухофруктов и тому подобное. (Кстати, представители нескольких компаний, которые занимаются выращиванием яблок, уверяли автора в том, что успешно отправляют свои плоды в Китай, но эта товарная позиция также не в перечень разрешенных).

Уже некоторое время дипломаты работают над получения разрешения на экспорт в Китай украинского черешни. Она представлена ​​в торговых сетях небольшим количеством, но поставляется преимущественно через Гонконг. Работа по получению разрешения по черешни вышла на финальную стадию, осталось совсем немного, но сколько еще продлится процесс - не известно, китайцы, что называется, «уперлись».

Кстати, на одной из выставок представитель садового хозяйства из Мелитополя рассказывал автору о том, что и черешня, которая сейчас выращивается в самом Китае, была привезена много лет назад именно из Мелитополя, саженцами, а до этого в Поднебесной эту ягоду не знали вообще.

Ведется работа по муке.

Буквально 15 июля была организована онлайн бизнес-конференцию с ТПП КНР, посвященной вину и кондитерской продукции. В ней приняли участие 60 китайских предприятий. Интерес есть.

КОРОНАКРИЗА ТОРГОВЛИ не помешает?

Китай, с которого по миру полетел смертельный COVID-19, убивая людей и экономики, одним из первых возвращается к нормальному функционированию рынка. Для отечественных экспортеров это положительный сигнал. Хотя понятно, что делать уверенные прогнозы сейчас очень тяжело.

В докризисный период наблюдалась отрадная динамика роста украинского экспорта в КНР. По статистическим данным Украины, в 2019 году двусторонний товарооборот составил 12800000000 долларов, при этом экспорт товаров из Украины в Китай - 3600000000, увеличившись на 63,3%; импорт китайских товаров в Украину - 9200000000, увеличившись при этом на 20,9% (на треть меньше, чем украинский экспорт).

Рост, даже более быстрыми темпами, продолжалось и в первые месяцы этого года. В январе-мае двусторонний товарооборот составил 5400000000 долларов, при этом экспорт товаров из Украины в Китай - 2380000000 (с приростом на 85,2%), импорт китайских товаров в Украину - 3020000000 (уменьшение на 7 , 5%).

Более трети украинского экспорта в КНР составляет именно продукция сельского хозяйства. Украине есть что предложить китайском потребителю.

Ольга Танасийчук

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