"Криминальное трио" в СБУ: стало известно о новых схемах и десанте на границе

В последнее время председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов активно пиарится на теме реформирования спецслужбы, превращении ее в современный европейский правоохранительный орган. В Верховную Раду направлено несколько редакций реформы, а к пиару привлечены все ресурсы как самой спецслужбы, так и подконтрольные ей медийные личности, без устали расхваливающие "большого реформатора". Однако, по утверждению источников, мотивы такой бурной деятельности главы СБУ вовсе не так чисты, пишет Обозреватель.

Сразу после назначения на должность Иван Баканов привел в службу своих бывших партнеров – Александра Беляева (теневой офис) и Андрея Наумова (сегодня он начальник внутренней безопасности СБУ) – которые и начали тщательный анализ спецслужбы. Вот только, по словам знающих людей, вовсе не для ее усовершенствования или реформирования, а для более меркантильных интересов.

Давайте сделаем краткий экскурс в историю и напомним, откуда взялись указанные персонажи и что происходит в настоящее время.

О том, что Баканов с товарищами из фонда Госимущества и "Киевоблэнерго" в 2011 году были замешаны в присвоении госимущества, не говорил только ленивый, об этом писали и СМИ. Дело в том, что две фирмы жены нынешнего главы СБУ Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле "конторы" – речь шла о выводе Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года.

Утверждают, что непосредственно сам Баканов был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины). Расследовал же это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Кстати, "отжимал" Богуславскую и Дыбинецкую ГЭС Баканов вместе со своим другом и партнером – Александром Беляевым, жена которого Светлана Беляева руководила компанией "Экоинвест".

Как утверждали следователи, чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование Богуславской и Дыбинецкой ГЭС компании "Экоинвест".

"Афера" Баканова и Беляева длилась с 2008 по 2010 год. И кроме кражи имущества, также по информации следствия, в это время была незаконно продана электроэнергия, произведенная двумя ГЭС, на сумму 2,6 млн гривен.

В дальнейшем уголовное дело №637 от СБУ якобы было передано в МВД для закрытия. Источники утверждают, что так и произошло – теперь дело "похоронено" в Кагарлыцком районном отделе Национальной полиции Украины в Киевской области.

Информации об Андрее Наумове и его послужном списке не много. Известно, что до назначения в СБУ он полтора года работал директором Государственного предприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения".

Во время работы Наумова на этом госпредприятии журналисты обратили внимание на странный тендер по реконструкции, которой занимался "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Этот тендер выиграло КМП "Монолит", которое предложило не самую дешевую цену на работы. В Едином реестре судебных решений есть упоминание об этом деле.

К январю 2018 Наумов занимал сладкую должность заместителя директора Государственного специализированного предприятия по управлению капитальным строительством зоны отчуждения. А еще раньше он был заместителем начальника управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

Но самое интересное, как и его друзья, он неслабо наследил. Дело в том, что он якобы до сих пор является одним из главных подозреваемых в уголовном производстве Государственного бюро расследований.

В частности, согласно выводам детективов ГБР, бывший директор ГП "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения" Наумов, действуя по предварительному сговору с заместителем председателя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Фещенко и со своими подчиненными Кухаревым и Гарником, совершил хищение бюджетных средств, выделенных для выполнения работ на территории зоны отчуждения ЧАЭС.

Речь идет о перечислении на предприятия с признаками фиктивности средств в сумме 1,2 млн грн (ООО "Будстрой Энерджи") и 1,87 млн грн (ООО "Техинвест Инжиниринг").

Более того, ловкий Наумов сам себе насчитал 300% премии и незаконно получил около полумиллиона государственных средств.

Также, в нарушение постановления КМУ "О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования, мобильных телефонов, компьютеров государственными органами, а также учреждениями и организациями, которые содержатся за счет государственного бюджета", госпредприятие ЦОТИЗ (директором которого тогда был Наумов) приобрело автомобиль по цене на 80 тыс. грн дольше, чем установлено законодательством Украины – соответственно, нанесен серьезный ущерб.

Также Наумова подозревали в организации получения неправомерной выгоды от деятельности "туристических операторов" путем созданного преступного механизма. Утверждают, что схема была внедрена в 2018 году и действует до сих пор.

Вполне логично предположить, что таким образом Наумов, в связи с наличием в отношении него действующего уголовного производства и угрозы попасть за решетку, фактически мог находиться под контролем сотрудников МВД и детективов ГБР и выполнять все их поручения, в том числе и по реализации совместных "кормовых" схем.

Некоторые злые языки утверждают, что с целью контроля за действиями Наумова, руководство УВБ Национальной полиции отправило на должность советника начальника ГУВБ СБУ действующего сотрудника МВД Владимира Рымарчука.

Источники утверждают, что Беляев и Наумов определили, что наиболее вкусно и быстро — это контроль за контрабандой сигарет и подакцизных товаров.

И якобы с этой целью Наумов создал в рядах внутренней безопасности отдельное подразделение, которое занимается не охраной офицеров и не разоблачением коррупционных проявлений. Ему поручено обеспечить охрану... контрабандных потоков.

Чтобы укрепить свои позиции, насколько известно, было принято решение снять с должностей целых двух заместителей председателя СБУ – Нескоромного и Карпенко, которые не согласились участвовать в криминальных сделках.

Для реализации задуманного троица, судя по всему, привлекла в свои ряды бывшего сотрудника ГУ "К" Игоря Байдукова, который имеет широкие связи в этой специфической среде; известного бизнесмена Ореста Фирманюка, которого называют чуть ли не крестным отцом украинской контрабанды; владельца Львовской табачной фабрики Григория Козловского и Василия Костюка, о котором в СМИ говорят как об известном "обнальщике".

Складывая все "пазлики", можно прийти к умозаключению, что суть замысла "конторских" состояла ни много ни мало, а в организации беспрепятственной поставки сигарет белорусского и украинского происхождения через территорию РФ (граница на территории Харьковской области) с транзитом через границу Украины и Евросоюза (на территории Львовской, Волынской и Закарпатской областей).

Кроме того, Байдуков, как выходец из донецкой СБУ, по некоторым данным, уже восстановил связи с руководством донецкой табачной фабрики "Хамадей", и под контролем "ручного" управления Донецкого управления СБУ, расположенного в Мариуполе, запланировал проводить поставки сигарет на подконтрольную Украине территорию.

На сегодня уже уволены руководители контрабандных подразделений БКОП Харьковской и Закарпатской областей, которые, по данным нашего источника, не согласились участвовать в указанной деятельности, на очереди и другие. Говорят, что под удар попадут начальники Львовского, Одесского, Черновицкого подразделений БКОП, если тоже будут несговорчивы с шефом ВБ Наумовым и Беляевым.

Согласно письму Андрея Наумова, в период с 3 апреля и до 31 декабря 2020 года, то есть на целый год, на все ключевые таможни западной границы Украины отправлен большой отряд сотрудников внутренней безопасности СБУ. На этот отряд возложены функции противодействия контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров. А это полностью противоречит действующему законодательству и требованиям внутренних приказов СБУ. Фактически этим письмом Наумов себе добавил и еще одно уголовное производство по ст. 364 и 365 Уголовного кодекса Украины.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что начальник ГУ ВБ Службы безопасности Украины полковник Андрей Наумов превысил свои служебные полномочия, то есть умышленно совершил действия, явно выходящие за пределы предоставленных ему прав или полномочий, что в свою очередь является квалифицирующим признаком ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Однако имея такого шефа и наличие – судя по всему - "крыши" в лице МВД и ГБР, он этим не занимается, а письмо в ГПСУ и ГТСУ анонсировал как приглашение контрабандистов к "сотрудничеству" в рамках уже разработанного прайса.

Сегодня все сотрудники ВБ, а именно сотрудники Главного управления внутренней безопасности и его представительств, нам хорошо известны, и в случае необходимости мы готовы озвучить все их фамилии. Эти господа, насколько сообщают наши источники, размещены на пунктах пропуска, где они представились таможенникам, пограничникам и местным контрабандистам, как лица, контролирующие работу таможни и пограничников.

К таможенным переходам подтянута спецтехника радиоконтрразведки и визуального наблюдения, а все сотрудники размещены и накормлены, как утверждают наши источники, за счет Ореста Фирманюка и Василия Костюка в пограничной полосе.

Одним словом, работа пошла, ожидаем аналогичного десанта на границе с Беларусью и РФ, а также на КПВВ на линии разграничения.