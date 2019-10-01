Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты

Об этом говорится в законопроекте, который зарегистрировали в Раде депутаты от "Слуги народа".

Пластик попадает в почву, воду и организм человека

Легкие, удобные, прочные и бесплатные (или стоят копейки). Полиэтиленовые пакеты хорошо подходят не только для упаковки, но и для хранения продуктов. Но почти все они используются только раз, после чего выбрасываются. В одном только Киеве в год используется два миллиарда пакетов. И лишь 5% из них попадают на переработку. Все остальное выбрасывается вместе с остальным мусором, отмечают в Национальном экологическом совете Украины.

"По своей природе полиэтилен не является вредным для человеческого организма, однако при различных процессах в ходе обработки в его структуре образуются кислотосодержащие низкомолекулярные соединения, окиси и соли металлов (хрома, титана, алюминия), которые могут накапливаться в биологических тканях+ и вызвать различного рода заболевания", – рассказывает Артур Запорожец, старший научный сотрудник Института технической теплофизики НАН Украины.

Конкретных исследований по содержанию полиэтилена в грунтах Украины нет, замечает ученый. Но 1300 кв. км территории страны занимают свалки, на которых хранится 35 млрд тонн твердых бытовых отходов. По оценкам Нацэкосовета, мусорные полигоны на 30-40% заполнены полимерными отходами.

"Много действий в нашей жизни мы делаем не задумываясь. Например, в магазине мы покупаем продукты и пакуем их в пакеты, а дома перекладываем в холодильник. А пакет? Он отправляется в мусорное ведро. На этом его польза для нас заканчивается. В среднем "жизнь" пакета в руках человека составляет три часа. И более 150 лет он будет разлагаться на свалке, выделяя вредные вещества", – говорит Александр Чистяков, председатель Национального экологического совета Украины.

Более того, Украина в лидерах мира по объемам мусора на одного человека. Американское агентство 24/7 Wall Street высчитало, что в год наша страна производит 474 млн тонн мусора.

"В структуре этого массива, по данным экологического проекта "Меньше мусора – лучшая жизнь", использованные пластиковые упаковки составляют 10%, отходы полиэтилена – 14,5% и применяемые ПЭТ-бутылки – 20%. То есть почти половина мусора в стране – это использованные изделия из пластика", – замечает Олег Титамир, президент Украинской организации защиты потребителей услуг.

8500 грн за пакеты – в Украине готовят штрафы

С 2022 года в Украине запретят некоторые виды пакетов. Об этом говорится в законопроекте № 2051-1.

Депутаты предлагают запретить пакеты толщиной до 50 мкм и оксоразлагаемые пластиковые пакеты на территории Украины. Но разрешается использование биоразлагаемых пакетов. В чем разница?

Оксоразлагаемые пакеты состоят на 99% из обычного полиэтилена. Еще 1% в составе – это оксоразлагаемая примесь на основе металлов, которые ускоряют распад пакета под воздействием кислорода и солнечного света. Пакет через время распадается на мелкие фрагменты – микропластик. Эти частички никуда не деваются и навсегда остаются в грунте и воде. Вместе с водой и пищей они могут попадать в организм людей. Часто на таких пакетах есть отметка TDPA или D2W. В ЕС такие пакеты запрещены. В Украине же, наоборот, их продают, как экологическую альтернативу. Биоразлагаемые пакеты, напротив, изготовляются из материала органического происхождения – крахмалов или целлюлозы.

Согласно проекту, запрет не распространяется на сверхлегкие пакеты (толщиной до 15 мкм) шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с боковыми складками) и длиной до 450 (с ручками), используемые как первичная упаковка свежей рыбы, мяса и продуктов из них, сыпучих продуктов и льда.

Пакеты, которые не соответствуют требованиям и останутся в обиходе до 1 января 2022 года, должны быть утилизированы за счет объекта хозяйствования, который их приобрел.

А штраф за распространение пакетов составит 1700-3400 грн, за повторное нарушение – 3400-8500 грн.

Еще один неработающий закон?

"Учитывая, что "майки" (сверхлегкие пакеты) не подлежат запрету, вряд ли это качественно повлияет на состояние загрязнения почвы. Эти пакеты массово используются продуктовыми маркетами, которые являются одними из крупнейших пользователей этого вида продукции. Но другие пользователи полиэтиленовых пакетов смогут легко найти альтернативу, например, это может быть продукция из плотной бумаги, картона, спанбонда и различных биологических материалов", – говорит Артур Запорожец.

Однако в таком виде законопроект может пополнить массив "мертвых" законов – которые не работают, считает Олег Титамир. Стоит вспомнить закон "Об отходах", по которому украинцы с 2018 года должны сортировать мусор. В проекте не прописаны действенные алгоритмы и мотиваторы.

Так, контроль за соблюдением будущего закона возлагается на Госпотребслужбу. Этот орган занимается защитой прав потребителей практически всех категорий – и в жилищно-коммунальной плоскости, и в финансовой, и в сфере интернет-торговли, туристических услуг и т. д. Они даже физически не успевают адекватно реагировать на огромное количество нарушений законодательства и на многочисленные жалобы потребителей, замечает Титамир. Более логично было бы наделить этими полномочиями Государственную экологическую службу.

Штрафы тоже не убедительны. Вероятно, штраф от 1700 до 8500 гривен ударит по мелким предпринимателям на рынках. Но для гигантских торговых сетей с годовыми оборотами в десятки миллиардов гривен это мелочь.

"Чтобы закон работал, нужны не только адекватные штрафы, но и мотивация отказываться от пластиковых пакетов. Например, кредиты от государственных банков по сниженной ставке или уменьшение на пару процентов налога на прибыль предприятий и тому подобное. К тому же государство должно привлекать частный бизнес, стимулируя переработку пластика. Для этого должна быть разработана госпрограмма грантов и дотаций для компаний, перерабатывающих пластиковые отходы. Специальный фонд для этой программы должны наполнять экологическим "акцизом" производители и импортеры бытового пластика – кстати, такой алгоритм работает в Европейском союзе", – говорит Олег Титамир.

Что будет вместо полиэтиленовых пакетов

Сумки из ткани, бумажные пакеты или пакеты из крахмала. Супермаркеты сами предложат замену, если полиэтилен запретят. Вопрос альтернативы пластиковым пакетам стоит остро во всем мире.

"The Washington Post сравнила энергетические расходы и вред для окружающей среды от производства пластиковых и бумажных пакетов. Оказалось, что на производство одного пластикового пакета нужно потратить 590 кДж энергии, тогда как производство бумажного требует 2500 кДж. То есть производство бумажных пакетов энергозатратнее в пять раз. Учитывая глобальное потепление, спровоцированное значительным повышением углекислого газа в атмосфере, дерево начинает играть стратегическое значение как ресурс. Одна из альтернатив для производства пакетов – биоразлагаемые материалы, например кукурузный крахмал. Стоимость стандартного пакета из крахмала выше только в полтора раза, но в массовом производстве может сравняться с нынешней ценой на полиэтиленовые пакеты или быть даже ниже", – отмечает Артур Запорожец.

Одного запрета пакетов мало. Тонны пластиковых отходов никуда не денутся. Поэтому сортировка мусора остается актуальной. В Украине малоразвит рециклинг полиэтиленовых отходов – превращение полиэтиленовой пленки во вторичную гранулу, которую можно использовать для производства широкого спектра товаров, в том числе и пакетов для мусора.

Например, на предприятии по рециклингу Polygreen в месяц перерабатывается порядка 800 тонн полиэтилена, из них максимум 30% – украинский пластик. Гранулы из измельченного полиэтилена на предприятии используют для производства пакетов, изоляции проводки, шин, металлопластиковых окон и многих других продуктов. Это позволяет сократить затраты производства за счет повторного использования отходов. А главное – сократить количество полиэтиленовых отходов на полигонах Украины.

"В это сложно поверить, но нам действительно не хватает мусора для переработки, поэтому приходится его импортировать. А все потому, что в Украине пока еще не отлажен процесс сортировки и раздельного сбора мусора", – рассказывает Роман Гладышев, руководитель производства товаров для дома корпорации "Биосфера".

Виталий Андроник

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