Пять подвигов Артема Сытника: чем наследил в истории глава НАБУ?

Если знаменитого Геракла помнят до сих пор, спустя многие века, то современных героев наверняка забудут значительно раньше. Об их подвигах не получится сложить легенды, ведь тут не стоит даже ничего выдумывать, хватает правды. Наш сегодняшний герой Артем Сытник отличился полной беспринципностью и любовью к золотой монете, что застит ему весь белый свет. Несмотря на то, что глава Антикоррционного бюро должен являть собой пример неподкупности и непорочности, гражданин Сытник оказался частью той системы, с которой его поставили бороться. И подвиги его сплошь такие, что требуют не записи в анналы истории, а полноценного тюремного срока.

Подвиг первый. Сарненская гидра

Самый громкий подвиг Сытника связан с его любовью к красивому отдыху. С 2017 года он несколько раз позволял себе отдых с друзьями и семьей на территории охотхозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области. Там же он, к примеру, встречал новый 2019-й год. Места в Сарнах красивые, уединенные, можно снять с друзьями деревянный дом и как следует отдохнуть. Насладиться охотой, рыбалкой и вкусной едой. Кстати, место здесь примечательное тем, что охотой и рыбалкой тут наслаждались еще советские партийные бонзы. Вот только выяснилось, что за банкеты стоимостью более 100 тысяч гривен каждый платил не сам Сытник – откуда у антикоррупционера такие деньги? – а его друг и товарищ, бизнесмен Николай Надейко. Он, к примеру, оплатил ремонт двух квадрациклов и багги, которые разбила нетрезвая компания Сытника.

Разумеется, Сытник ни словом не обмолвился о таких подарках в своей декларации. Сам Надейко на допросах сказал, что оплачивал отдых чиновника исключительно по дружбе. Сам он не впервые попадает под прицел правоохранительных органов. Весной он обратился в суд с ходатайством о досрочном снятии судимости за ограбление и убийство бывшего шефа в 2005 году. Дело было громкое, тогда человека убили в самом центре Киева – и Надейко за это отсидел. Возможно, Сытник пообещал своему спонсору за щедрость помощь в снятии судимости и обелении честного имени своего «друга».

Сытник от следствия принялся петлять. На допросы не являлся и в итоге ГПУ пришлось вручать ему повестку прямо на трассе под Полтавой.

Любопытно, что именно в деревянном коттедже в «Полесском-Сарны» была сделана скандальная запись разговора о выплате из «черной бухгалтерии» Партии регионов делу Полу Манафорту.

Подвиг второй. Манафортский вепрь

Скандал разразился в марте, когда была опубликована информация о том, что Артем Сытник на выборах президента США 2016 года работал на Хиллари Клинтон. Он передал штабу противников Дональда Трампа информацию из «черной бухгалтерии» Партии регионов, в которой упоминались и соратники будущего президента. Демократы не упустили шанс демонизировать противника, подвязали сюда историю с вмешательством в выборы России.

Опубликованные разговоры не оставили сомнений в том, что Сытник взял на себя роль бога, ведьон прямым текстом признался, что в выборы вмешивался, пусть и знал, что Хиллари Клинтон для американцев выбор не лучший. А вот для него лично – да. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться ГПУ и Государственному бюро расследований, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Его глава Назар Холодницкий эмоциональнее других отреагировал на амбиции Сытнника.

«Если Сытник действительно увидел себя геополитиком и помогал Хиллари, то надо делать выводы, это неправильно, - полагает глава САП. - У меня с ним в 2016 году был разговор на конференции в Панаме, и он мне также говорил, что хочет помочь Хиллари. На мой вопрос «Где ты, а где Хиллари?» ответа не было».

Отвечая на вопрос, стоит ли доверять аудиозаписи, Холодницкий сказал: «Если это голос действительно Сытника, - хотя сходство 95% могу дать, что это его голос, я сейчас не могу это комментировать, - но это беда, если такое было».

По мнению главы САП, в таком случае ситуация может обернуться международным скандалом.

«Скажу откровенно: то, что я видел по расследованию дела Манафорта - руководство НАБУ фактически нарушило законное указание прокурора о запрете обнародования любых данных до специального решения или прокурора, или суда», - сказал Холодницкий.

Замять историю не вышло. Дело о вмешательстве во внешнюю политику Украины попало в суд и Лещенко с Сытником признали виновными. Решение, кстати, принял Окружной админсуд Киева, на который Сытник натравил после этого все силы НАБУ.

И насчет скандала Холодницкий как в воду глядел. Американское издание The Hill, близкое к Республиканской партии США, недавно опубликовало обвинения в адрес украинского нардепа Сергея Лещенко.

Журналист Джон Соломон предполагает, что Лещенко в 2016 году получил от российского олигарха деньги за публикацию компромата на Пола Манафорта – главы избирательного штаба Дональда Трампа.

Автор также пишет, что в показаниях Конгрессу, данных под присягой, Лещенко указывается источником обвинений Трампа в незаконных связях с Россией. Украинский нардеп передал эти данные исследовательской фирме Хиллари Клинтон Fusion GPS, которая выпустила так называемый «Доклад Стила».

Это 35-страничное досье на Трампа, в котором утверждалось, что между предвыборным штабом Трампа и российской разведкой существовал «далеко идущий тайный сговор» по вмешательству в выборы 2016 года посредством компьютерного взлома. Доклад стоил американскому президенту двух лет под расследованием, которое окончилось ничем.

САП в итоге открыл дело по возможным взяткам Сергею Лещенко, после получения которых он купил квартиру в центре Киева за 300 тысяч долларов.

Также журналист со ссылкой заявляет, что посольство США в период президентства Барака Обамы оказывало на Киев давление, с тем чтобы отвести расследование от Лещенко.

Сколько денег отвалили Сытнику – об этом история пока умалчивает. Но, очевидно, что конец этой истории мы увидим не скоро. Учитывая жадность главы НАБУ и его любовь к взяткам, совершенно очевидно, что любовь к Хиллари была не платонической. Как и избирательная слепота Сытника по отношению к махинациям в «Укроборонпроме».

Подвиг третий. Стойла «Укроборонпрома»

Напомним, не так давно проект «Наші гроші» с Денисом Бигусом опубликовал финальный эпизод расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, в котором сообщалось, что украинские правоохранительные органы годами знали о махинациях группы Жукова-Гладковского и либо закрывали уголовные дела по их фирме «Оптимумспецдеталь», либо спускали расследование на тормозах.

«Налоговая, Нацполиция, СБУ, прокуратура, НАБУ… Все они начинали, но или хоронили, или спускали расследование на тормозах. А если покопаться в реестре судебных решений, то становится понятным другое – эти расследования «скисали» не бесплатно», - говорится в расследовании.

Бигус раскопал, что о схемах в оборонке Национальное антикоррупционное бюро знало, но ничего не делало. В 2016 году там составили список ненадежных компаний и разослали его руководителям оборонных предприятий. В списке была также «Оптимумспецдеталь», что не понравилось Жукову, который потребовал от Рогозы, чтобы НАБУ убрало фирму из списка. НАБУ рад стараться, особенно за подходящее вознаграждение. И вот во втором письме НАБУ за подписью первого зама директора бюро Гизо Углавы фирма «Оптимумспецдеталь» таинственным образом исчезла из списка ненадежных компаний.

По информации проекта, бюро даже выдало справку этой фирме о том, что детективы ее в список ненадежных компаний не включали, хотя Сытник позднее утверждал, что подобных документов НАБУ не выдает.

Журналисты раскопали, Рогоза поддерживал контакт с НАБУ через своего давнего друга, внештатного сотрудника бюро Евгения Шевченко, который вкладывал свои деньги в «бизнес» «Оптимумспецдетали».

В переписке участников группировки есть «указание на платность» услуг НАБУ. Жадность Артема Сытника не позволяет думать иначе.

Подвиг четвертый. Яблоки ОАСК

Еще один подвиг нашего героя заключается в том, что он пытается наказать за непокорность судейский корпус, осмелившийся поднять на него судейский молоток. Еще весной этого года Артем Сытник пришел с облавой в Окружной административный суд Киева, который вынес решение по Манафорту, Сытнику и Лещенко. Доказать «незаконное обогащение» главы суда Павла Вовка в НАБУ так и не смогли, но работу суда заблокировали и нервов всем потрепали изрядно. В ОАСК не стали пытаться уладить дело миром, как того хотел глава НАБУ, а напрямую заявили, что антикоррупционеры ополчились на суд из-за двух дел по Бюро, которые рассматриваются в этом суде. В первом обжаловалось создание Общественной организации при НАБУ, во втором - назначения первого замдиректора бюро Гизо Углавы, славного своим вторым, российским, гражданством.

«Дело против меня - политическое. Я убежден, что кроме аргументов, которые я и моя защита уже озвучили, это еще и личная месть директора НАБУ Сытника за решение ОАСК, которое установило его противоправное вмешательство в выборы президента США, - заявил тогда Павел Вовк. - Сытник персонально заинтересован в том, чтобы дискредитировать судей Окружного административного суда и избежать ответственности за свои противоправные действия».

Вторую атаку против непокорного суда Сытник предпринял в июле, когда в ОАСК снова пришли детективы НАБУ. В попытке дискредитировать судей Окружного суда в бюро обнародовали записи разговоров якобы судей ОАСК которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти.

«Не верьте ни единому слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно даже звучит как-то так смешно, я б сказал их текст (сценарий) «по-деб*льному написан», - прокомментировал записи Павел Вовк. - В распространенном аудиофрагменте скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время. Да, голоса похожи на голоса судей ОАСК, но фразы вырезаны из контекста, набраны в разные дни, по разным поводам, даже в разных местах. Это же слышно по-разному шуму на фоне, ведь очень грубо, не профессионально сделан монтаж. Видимо, особо не заморачивались, на скорую руку склепали. Тут никакая экспертиза не нужна».

Судья вновь заявил о том, что публикация разговоров и обыски в суде являются местью со стороны «проигравшей власти», а также давлением на суд и на него лично.

Сытник явно пытается запугать суд и не дать ему рассмотреть еще одно скандальное дело против Сытника. В ОАСК открыто производство по иску к директору НАБУ Сытнику и президенту Украины Петру Порошенко про установление отсутствия у главы государства полномочий назначать директора НАБУ. Ставятся под вопрос полномочия самого Сытника касательно выполнения должностных обязанностей и признание противоправным его действий на этом посту.

КСУ уже признавал неконституционным некоторые положения закона «О Национальной комиссии, которая производить государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг». КСУ признал не соответствующим Конституции создание постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, который имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабмину и не входит в систему органов госвласти. Это значит, что у дела есть перспектива.

При этом полномочия Президента и ВР нельзя расширить законом или другим нормативно-правовым актом, а значит, никакого права назначать Сытника главой НАБУ у Порошенко не было.

Очевидно, именно по причине нежелания терять хлебную должность глава НАБУ и изводится, пытаясь запрессовать «обидевших» его судей. Хотя стоит ему, скорее, сосредоточиться на подготовке к тюремному сроку, который рано или поздно его ждет. Особенно учитывая, что вылезают на поверхность все новые и новые истории о жадности Артема Сытника.

Подвиг пятый. Сахарный бык

Журналист Владимир Бойко опубликовал рассказ об очередной взятке, упавшей в карман Сытника. Суть «сладкого дела» вот в чем.

Началось оно ровно три года назад, в начале августа. Тогда следователи генпрокуратуры прибыли на обыск в НАБУ, куда их не пустили, заслонившись спецподразделениями. Бюро опубликовало заявление, призванное объяснить, почему следователи ГПУ не могут выполнить свою работу.

«В качестве основания для обыска в решении суда было указано расследование уголовного производства от 22.04.2016 по факту осуществления незаконного прослушивания сотрудниками НАБУ телефонных разговоров фигурантов расследованного Бюро уголовного производства. По информации, полученной от прокуроров, говорилось о прослушивании фигурантом производства по факту расхищения сахара со складов государственной специализированного бюджетного учреждения «Аграрный фонд» в Черкасской области общей стоимостью более 300 млн грн. Ключевым подозреваемым в данном производстве является заместитель прокурора Киевской области Александр Колесник, задержанный детективами НАБУ 18 мая 2016 года и взятый под стражу по решению суда 20 мая 2016 года по подозрению в совершении правонарушения по. Ч.2 ст.364 УК Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Представителям ГПУ предъявили документы, которые подтверждают законность действий НАБУ и пояснили, что согласно действующему законодательству НАБУ не имеет полномочий для проведения автономного прослушивания и пользуется мощностями СБУ, а значит факты, приведенные в качестве основания для обыска, равно как и ведомости, внесенные в ЕРДР в рамках данного производства, не соответствуют действительности».

На самом же деле Сытник не допустил следователей к обыску совершенно по иной причине – просто глава НАБУ уже взял денег по «сахарному делу» и назначил козлом отпущения заместителя прокурора Киевской области Колесника, а прослушивал телефон предпринимателя, совершенно непричастного к делу – по заказу конкурентов.

По данным Бойко, в 2012 году «Актив-банк» выдал кредит в. 16 миллионов долларов фирме «Ольга» под залог 45 тыс тонн сахара на складах Гороховского и Владимир-Волынского сахзаводов. Кредит не был погашен в срок, началась процедура банкротства, и сахар остался лежать на складах.

Говорят, автором аферы выступила нынешний министр финансов Оксана Маркарова, которая владела «Актив-банком» вместе с мужем Даниилом Волынцом. Маркарова, зная, что «Ольга» пребывает в стадии банкротства с введением моратория на погашения долгов изготовила документы про уступку права требования на пользу какого-то ЧАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Эффективные инвестиции». На основе этой филькиной грамоты сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли те самые 45 тыс тонн сахара, который принадлежал Аграрному фонду и хранился на тех же складах, что и сахар «Ольги» - и продали.

По материалам НАБУ, непосредственное отношение к расхищению государственного сахара имели тогдашний начальник Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве ГПУ Василий Черников, его подчиненный Александр Колесник, позднее назначенный заместителем прокурора Киевской области, нынешний заместитель Генпрокурора Сергей Кизь, следователь по особо важным делам Дмитрий Павлий, а также сотрудники СБУ. Вот именно Черникова и должны были слушать в НАБУ в рамках уголовного производства №52016000000000036 от 3 февраля 2016 года, зарегистрированного в Бюро по факту расхищения 45 тонн сахара. 15 марта 2016 года в Апелляционный суд Киева было направлено ходатайство про предоставление разрешение на снятие информации с транспортных коммуникационных сетей определенного абонентского номера мобильной связи. В ходатайстве было отмечено, что абонентом этим является Черников. Но на самом деле в нем был указан номер телефона совсем другого человека – полтавского предпринимателя серба Любомира Мудрича. Интерес к бизнесмену, который раньше возглавлял международную группу компаний Allseeds Group и был гендиректором компании Lauffer Group, вызван тем, что руководство НАБУ получило от конкурентов Мудрича заказ на незаконную слежку. Но когда задание НАБУ на прослушку якобы Черникова дошло в СБУ, оказалось, что этот телефон уже находится под контролем. Так и обнаружилась фальсификация, о которой СБУ сообщила в Генпрокуратуру.

Оказавшись на грани провала, НАБУ стремительно свернуло сахарное дело, сделав Колесника крайним. Это случилось после того, как директор НАБУ был пойман на получении взятки в сумме 500 тысяч долларов, а также стало известно, кто и за что подарил ему двухкомнатную квартиру в Броварах. Что же касается уголовного производства, зарегистрированного ГПУ по факту незаконной прослушки Мудрича, то Луценко направил ее в следственное управление СБУ, где она и сгинула.

Сам же Сытник снова положил в карман кругленькую сумму.

Очевидно, что на этом подвиги нашего украинского «геракла» не закончатся. Такого рода жадность победить можно только одним способом – увольнением. Владимир Зеленский уже пригрозил, что если не увидит от правоохранительных органов эффективности, то разгонит их. Остается надеяться, что в таком случае мы не дождемся всех двенадцати подвигом гражданина Сытника.

P.S. Cчитать статью сообщением о совершении преступления в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального Кодекса Украины

Мария Бучанская, СпецКорр