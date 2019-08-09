Преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась

Такую статистику за первое полугодие обнародовала Генпрокуратура. По данным ведомства, стало меньше угонов авто, краж и разбоев, но выросло число убийств, изнасилований, мошенничеств, фактов торговли людьми и наркопреступлений.

Чтобы снизить уровень преступности, МВД приняло решение с 1 августа усилить патрулирование городов нацгвардейцами. У них есть право проверять документы и проводить поверхностный осмотр, останавливать транспорт. По данным Нацгвардии, на патрулирование отправлено 2000 бойцов, около 100 единиц техники и 100 служебных собак. Наибольший всплеск, по наблюдениям опрошенных полицейских, произошел по ложным минированиям и мошенничеству, в частности в интернете.

Атака в соцсетях

Бывают случаи, когда жертвы самостоятельно наказывают аферистов.

"В соцсети я увидела заманчивое предложение от предпринимательницы, которая торговала якобы фабричной обувью. Цена на понравившиеся ботиночки была почти на 1000 грн ниже, чем в магазине. Я сделала 100% предоплаты, заплатив 1495 грн, но обувь не получила даже спустя два месяца. Продавец перестала брать трубку и отвечать на мои сообщения, — рассказала нам киевлянка Татьяна Николаенко. — Просто так расставаться со своими деньгами я не собиралась, поэтому для начала написала заявление в киберполицию. Затем начала публиковать в соцсети посты-предупреждения о том, что данная компания — мошенники. За продвижение в интернете такой информации я потратила 600 гривен, но не пожалела. Я все-таки "додавила" мошенников, и после сотен угроз в мой адрес, после того, как они потеряли несколько тысяч подписчиков, те мне вернули деньги. Теперь они просят меня удалить компромат из соцсети, на что я им ответила, что думать буду, как и они, — два месяца".

Разные данные

По убийствам у полицейских и прокуратуры данные кардинально разные. По статистике ГПУ, за последние годы число убийств растет. Однако глава Нацполиции Сергей Князев в интервью газете "Сегодня" говорил, что тенденция иная. И объяснял, откуда расхождения.

"Цифры, которые приводит ГПУ, включают и тех, кто подвергся насильственной смерти, и тех, кто скоропостижно скончался в условиях неочевидности, при невыясненных обстоятельствах, и без вести пропавших — ушел человек и не вернулся, — объясняет Князев. — Со временем многое проясняется и, соответственно, квалифицируется уже по-другому. Исчезнувшие находятся. Или мы их разыскиваем. Либо после вскрытия оказывается, что неожиданно умерший перед этим долго болел... А оформленные ранее данные статистики уже вошли в отчеты. Туда же, кстати, включались потери в результате боевых действий в Донецкой и Луганской областях. Потом в эти сведения были внесены коррективы. И теперь такие потери условно обозначаются, как "смерть на войне". За 2018-й год нами было зарегистрировано 1508 умышленных убийств. Это меньше, чем в предыдущие годы. Насильственная преступность идет на спад".

Взятки и ток

Растут суммы, на которые замахиваются взяточники, хотя общее количество взяток снижается. На днях был пойман директор одной из госструктур, подозреваемый в крупнейшей с начала года взятке — 32 млн 500 тыс. грн. Деньги он потребовал за содействие в приватизации.

Не дремлют и те, кто пытается сэкономить на мелочах, нарушая закон у себя дома. За первое полугодие силовики выявили 49 фактов воровства электрической и тепловой энергии. Для сравнения — за первое полугодие прошлого года таких "умельцев" правоохранители разоблачили 42.

Игорь Серов

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