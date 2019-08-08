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Как украинцы ищут работу: исследование показало, что соискатели активнее зимой и не верят вакансиям без указания зарплаты

08.08.2019 / 09:24
Как украинцы ищут работу: исследование показало, что соискатели активнее зимой и не верят вакансиям без указания зарплаты
Чаще всего украинцы ищут работу зимой, а самой популярной сферой остается торговля.

Чаще всего украинцы ищут работу зимой, а самой популярной сферой остается торговля. Таковы результаты исследования аналитиков портала OLX. Когда украинцы отзываются на вакансии и как предпочитают связываться с работодателями, узнали эксперты.

Зима и осень

Активнее всего соискатели зимой: в январе и феврале эксперты портала насчитали 796 тыс. и 788 тыс. откликов на вакансии. С марта их число начинает падать. И снова вырастает к осени: в августе посты работодателей собирают в среднем 530 тыс. откликов. Осенью активность чуть вырастает — до 603—674 тыс. откликов в месяц.

Самым популярным днем поиска у народа является вторник — на него приходится наибольшее количество ответов. Меньше же всего украинцы склонны искать работу в воскресенье. При этом самыми активными стали соискатели из Киевской, Одесской, Днепровской, Харьковской и Запорожской областей — оттуда больше всего приходит ответов на вакансии.

Наиболее востребованной сферой у народа стала розничная торговля. Украинцы вообще зачастую ищут место, где не нужен опыт работы. У специалистов в топе — строительство и транспортная отрасль.

Связь и оклады

Чаще всего, заинтересовавшись вакансией, люди связываются с компанией по телефону — так делают 57% соискателей. 41% обращаются через форму платформы, 2% посылают работодателям СМС. Иначе обстоят дела при поиске работы у подопечных или выпускников вузов.

"62% студентов предпочитают писать компаниям через сервис по поиску вакансий или же отправлять СМС", — отмечают аналитики портала и добавляют, что звонят работодателям только 38% студентов.

С подозрением народ относится к вакансиям без указанной зарплаты — на них отвечают только 17% украинцев. Остальные откликаются только на реальные цифры. К слову, большинство устроит 10 тыс. грн в месяц — работу с такой зарплатой ищут 52% соискателей. Еще 41% согласен на заработок до 25 тыс. грн, и лишь 1,4% претендентов хотят получать от 50 тыс. HR-эксперт Анастасия Зозуля отмечает: тренд, когда работодатель "стесняется" указывать размер зарплаты, сходит на нет:

"Этому способствуют рост зарплат и настойчивость соискателей — особенно в соцсетях, когда работодатель может нарваться на шквал едких замечаний от юзеров".

Виноваты ритмы

По словам экспертов, закономерность в поиске работы именно по вторникам есть, и она связана с ритмами.

"На этот день приходится пик человеческой активности. Если в понедельник человеческая психика адаптируется, "привыкает" к деятельности после выходных, то уже во вторник и среду работоспособность человека на максимуме. Ближе к выходным она постепенно сходит на нет", — говорит психолог Елена Мирошниченко.

Она напоминает, что в народе до сих пор распространен стереотип "понедельник — день тяжелый", а потому многие склонны откладывать важные дела на вторник.

Мария Пирогова

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работа, вакансии, поиск работы
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