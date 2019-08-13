Что едят украинцы: мяса не хватает, а "молочку" народ разлюбил

Согласно исследованию Экономического дискуссионного клуба (ЭДК), если в 2013 году среднесуточная питательность рациона граждан составляла 2969 килокалорий, то в ­­2018-м этот показатель снизился на 9% и достиг 2706 ккал. В итоге наша дневная "тарелка" приблизилась к гранично допустимому индикатору здорового образа жизни в 2500 ккал.

Что едим

В структуре рациона основная доля калорийности украинцев получена за счет потребления продукции растениеводства, уточняют в ЭДК.

"Это порядка 1919 ккал, или 71% от ежедневного рациона. При этом 29% так называемой "тарелки" приходится на продукты животного происхождения. Здесь украинцы потребляют около 787 ккал", - уточняет исполнительный директор ЭДК Олег Пендзин.

Что интересно, в прошлом году среднедушевое потребление продуктов улучшилось в 5 из 10 основных продовольственных групп, говорят аналитики. В частности, потребление мяса возросло на 1,1 кг (и достигло 52,8 кг в год), рыбы - на 1 кг (до 11,8 кг), фруктов - на 5 кг (до 57,8 кг), овощей - 4,2 кг (до 163,9 кг), яиц - на 2 шт. (до 275 шт.). В то же время употребление молока, сметаны и творога сократилось на 2,3 кг, до 197,7 кг в год.

"Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Причем потребление молока обеспечивает лишь 52% от рациональной нормы", - уточняет Олег Пендзин.

Но несмотря на рост присутствия в рационе мяса, рыбы и фруктов, их все же недостаточно: рыба и рыбные продукты лишь на 59% обеспечивают норму дневного рациона, фрукты - на 64%, мясо и мясопродукты - на 66%. А вот экономически доступные для бюджета семьи продукты народ потребляет в достаточном количестве.

"В частности, речь идет о хлебопродуктах, картофеле, овощах, яйцах и растительном масле", - поясняют в ЭДК.

Деньги

По оценкам экспертов, в 2018-м среднемесячные расходы одной семьи составляли около 7655 грн. Из них на питание уходило около 4107 грн, или 53,7% от бюджета. То есть украинцы в основном тратили свои доходы на покупку мяса и мясопродуктов (это 25% от бюджета, или 1008 грн), хлеба и хлебопродуктов (14%, или 576 грн), молоко, сметану, творог (14%, или 575 грн).

В целом расходы украинцев на продукты не превышают предельный критерий в 60%, который является допустимым показателем в тратах. Правда, наши граждане направляют на еду в 4,5 раза больше средств, чем жители Евросоюза.

"Например, в Румынии на питание тратят 27,8% дохода, а в Великобритании - порядка 8,2%", - уточняет Пендзин.

Как сбалансировать дневной рацион

Чтобы украинцы стали действительно хорошо питаться, с учетом пользы для здоровья, нужно повышать уровень доходов населения.

"Зарплаты населения влияют на потребление продуктов украинцами. Люди не в состоянии покупать достаточное количество мяса и рыбы, молока и фруктов, поэтому вынуждены компенсировать это картошкой и овощами, хлебом и маслом. Это высококалорийные продукты, которые дают необходимое число калорий, но это нельзя назвать сбалансированным питанием", - поясняет экономист Иван Никитченко.

По его словам, рыба и фрукты в основном импортируются в Украину:

"Поэтому для улучшения ситуации важно повышать доходы населения, а также стимулировать внутреннее производство товаров питания".

В свою очередь, Олег Пендзин также считает, что надо увеличивать зарплаты и пенсии, ведь у социально незащищенных слоев населения расходы на еду могут составлять до 80-90% от их семейных бюджетов.

Христина Коновалова

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