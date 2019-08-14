Игорь Мазепа – воспитатель коррупционеров

Связь Игоря Мазепы с коррупцией

Основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа сообщил, что цена на финансовые ресурсы для бизнеса в ближайшим будущем останется высокой.

В интервью банкир говорит о том, что инвесторы уезжают из Украины из-за распространенной в стране коррупции. Что забавно, ведь Игорь Мазепа как раз и является активным участником коррупционных махинаций. Он не раз был в центре скандалов и афер в коррупции, связанной с государственными деятелями Украины.

Это не случайность, ведь банкир посылает своих сотрудников в правительство, чтобы те отстаивали интересы нужных лиц. На данный момент известны такие лица, вышедшие из компании «Конкорд Капитал» и занявшие государственную должность: Роман Иванюк – и.о «Укрспирт», Роман Насиров – глава ГСФ, Андрей Герус – представитель президента. Все они работали с Мазепой и были участниками коррупционных схем.

Андрей Герус против «Роттердам+»

Как только Зеленский стал президентом, Андрей Герус поспешил занять должность его представителя в кабинете министров.

Герус обучался по специальности «экономическая кибернетика» и «высшее администрирование». Работал сначала в «Галнафтогазе», потом пошел к Игорю Мазепе в «Конкорд Капитал». В 2014 г. стал членом НКРЭКУ, но уже через год увольняется по собственному желанию и возвращается работать на прежнее место.

Андрея Геруса подозревают в сотрудничестве с Игорем Коломойским. Ведь с самого начала схемы «Роттердам+» он противостоял ее внедрению, что было полезно для Коломойского. Схема «Роттердам+» для заводов олигарха была невыгодной, ведь она бы сделала его продукцию низкорентабельной.

Когда Герусу удалось стать членом команды Зеленского, он добился отмены «Роттердам+». Стоимость электроэнергии упала для промышленных предприятий, все бизнесмены остались довольны. Чего нельзя сказать о простых граждан, про которых опять забыли, ведь для них цена осталась прежней. Кроме того, с 1 июля была внедрена новая система электроэнергии, которая грозит повышением стоимости за кВт для граждан на 20-30%.

Что касается Игоря Мазепы и Коломойского, то их связывает многое. Владелец «Конкорд Капитал» не раз вносил инвестиции в группу «Приват», и даже стал партнером по латвийской дочке «ПриватБанка» Боголюбова и Коломойского.

Методы, по которым работает Игорь Мазепа

Все началось в 2008 году с компании «Конкорд Эссет Менеджмент». Она спекулировала на изменчивой стоимости сертификатов таким образом, чтобы инвесторы теряли деньги, а банкир зарабатывал. Уже в 2012 г. Мазепа объявляет о закрытии компании, оставляя тысячи клиентов ни с чем.

Такая же ситуация случилась в 2015 году. Игорь Мазепа построил финансовую пирамиду вместе с известным мошенником Павлом Крымовым. Сначала последний создал «Forex Trend», набрав клиентскую базу и заработав миллионы, компания прекращает деятельность.

Далее на смену приходит PrivateFX в надежде, что ее будут путать с «FXPrivate». Так и случилось. Игорь Мазепа на тот момент имел еще хорошую репутацию, поэтому инвесторы ему доверились.

PrivateFX обещала вернуть замороженные средства в Forex Trend. Это привлекло клиентов, и, рассчитывая вернуть деньги, они пополняли счет. В результате получали от внесенной суммы удвоенный депозит, но без права вывода в течение шести месяцев.

Но шести месяцев никто не стал ждать, получив деньги, Игорь Мазепа продает PrivateFX компании Prime Broker, снова оставляя инвесторов без денег.

Как видно, Мазепа руководствуется по жизни двумя правилами: 1) имей богатых друзей; 2) обманывай, кого сможешь.