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ТОП-15 стран на въезд и выезд из Украины: все об отечественном туризме

19.08.2019 / 09:26
ТОП-15 стран на въезд и выезд из Украины: все об отечественном туризме
Куда чаще всего едут украинцы и из каких стран приезжают к нам, выяснили эксперты. Они сравнили статистику Госпогранслужбы за 2018 год с довоенным 2013-м.

 

И тогда, и сейчас чаще всего украинцы ездят в Польшу, и из года в год их число растет. Помимо туристического интереса к соседям и трудовой миграции, отметим, что из польских аэропортов можно бюджетно улететь в любую точку Европы и мира. С получением безвиза этим многие пользуются.

В два-три раза чаще украинцы стали посещать, казалось, поднадоевшие Египет и Турцию. Пограничники и турэксперты объясняют, что такой всплеск наблюдается за счет тех, кто раньше ездил на отдых в Крым, а после его аннексии стал искать альтернативу на те же деньги.

"Все меньше украинцев посещают Крым. Отдыхать направляются в Египет и Турцию, — говорит аналитик по вопросам миграции Александра Слободян. — Что касается роста поездок в Европу, то свою роль, конечно, сыграл безвиз, но есть еще и такое понятие, как малое пограничное движение, когда жители приграничных районов Украины пересекают границу, чтобы на той стороне что-то купить, а здесь продать и хоть что-то заработать. Сделать отдельную статистику невозможно, поэтому рост посещений Европы может говорить и о том, что это движение стало интенсивным".

По данным пограничников, все больше гостей в Украину прилетает из Турции, Израиля, Италии, Литвы и США. "Что касается Америки, то могу предположить: появилось много проектов технической помощи — к нам едут специалисты. Также часто приезжают представители украинской диаспоры", — объяснила Слободян.

Эксперт по туризму Владимир Царук говорит, что к нам за последние годы стало больше ездить туристов из Израиля и Турции.

"Увеличилось количество авиарейсов в Украину, что поспособствовало росту гостей из этих стран. Их привлекает разнообразие: у нас есть и море, и горы, и лечебные курорты. Война уже никого не пугает", — говорит Царук.

И добавляет, что стабильно растет число поляков, которые приезжают в Украину отдохнуть.

В то же время пограничники нам рассказали, что среди желающих посетить Украину немало и тех, кто на КПП не может подтвердить цели поездки. Таких разворачивают обратно. Например, в 2013-м в Украину пустили 10,9 млн россиян, а за весь прошлый год — чуть больше 1,5 млн. Приезжающих спрашивают о цели визита, просят показать обратный билет и сообщить адрес проживания в нашей стране. Пограничники говорят, что после начала войны на Донбассе обращают внимание даже на татуировки россиян. Если есть провокационные — это повод не пустить в Украину.

Другие маршруты

Популярными, но не входящими в топ-15 для украинцев по итогам прошлого года являются Греция, Грузия, Франция, Чехия и Кипр. В эти страны каждый год едут от 84 до 136 тыс. наших граждан. В свою очередь популярной Украина остается для граждан Грузии, Франции, Чехии, Болгарии и Казахстана. По данным статистики, из этих стран к нам за прошлый год приехало от 47 до 79 тыс. иностранцев.

Игорь Серов

Источник 

туризм, отдых
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