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Что нужно знать о правилах подачи Prosecco

30.10.2023 / 03:23
Что нужно знать о правилах подачи Prosecco
Элемент доступной роскоши – Просекко родом из солнечной Италии. Его сравнивают с шампанским, но это более доступная альтернатива.

Элемент доступной роскоши – Просекко родом из солнечной Италии. Его сравнивают с шампанским, но это более доступная альтернатива. И в целом, самостоятельное игристое вино, не уступающее французской классике. У него особый шарм, который заключается в освежающей простоте, игривом характере и умеренной сладости. Аутентичный итальянский продукт считается одним из самых нетребовательных, однако все же существуют определенные тонкости употребления.

Какие нужны бокалы

Любой ужин или простую дружескую беседу можно превратить в торжество. Один из секретов – точно подобранный алкоголь и посуда. Белое или розовое, сухое, брют или, например, дозаж зеро – в зависимости от вкусовых предпочтений можно приобрести Prosecco на MAUDAU вместе с подходящими бокалами. Как правило, это классические тюльпановидные, достаточно высокие фужеры. Подобно флейте, у них удлиненная ножка с зауженной чашей по краю и у основания. Такие разновидности «концентрируют» аромат и не дают пузырькам быстро исчезать. Кроме традиционных, существуют специальные вариации типа «бриллиант». Они ромбовидные, края и основание сужаются, а в середине характерное расширение.

С чем его пьют

Этот замечательный напиток является по-настоящему универсальным. Он отлично служит в качестве аперитива и великолепно сочетается с различными блюдами. Для любого праздника, мероприятия, события легко выбрать все необходимое в инновационном супермаркете maudau.com.ua, где представлены лучшие образцы. Но все же следует учитывать некоторые особенности согласно рекомендациям опытных сомелье:

  • среди закусок предпочитаемы канапе и профитроли с соленой начинкой – от сыров и колбас до паштетов, лосося и креветок;
  • можно сочетать с диетическим мясом, рыбой, ризотто и даже супом – все это прекрасно оттеняет алкоголь с низким содержанием сахара;
  • хороши сочетания как с морепродуктами, пиццей, деликатесами, так и со всевозможными десертами – они взаимодополняют друг друга, улучшая вкусовые характеристики;
  • отлично подходят островатые блюда и салаты, заправленные оливковым маслом, копченая ветчина и варёная свиная колбаса;
  • не рекомендуется подавать с чем-то слишком пряным или острым – выраженные вкусы перебивают утонченный букет.

Что еще имеет значение

Несмотря на всю непритязательность, по строгим просекковским меркам важна каждая деталь:

  • для этого искрящегося не нужен повод, однако требуется деликатное обращение;
  • температура подачи должна быть на уровне 6-8 градусов для раскрытия приятного цветочно-фруктового аромата и тонкой кислинки;
  • при откупоривании вращают не бутылку, а пробку;
  • содержимое наливают очень медленно, под углом 45 градусов, стекающей струйкой по наклоненной стенке бокала (тогда жидкость не «убегает» и сохраняется долгоиграющая шипучесть);
  • рекомендуемая порция – три четверти чаши.

Кроме того, итальянцы уверены, что Просекко восхитителен в составе коктейлей. Поэтому он незаменим для Беллини, Мимозы, Апероль Шприца, Венецианского купца и многих других известных рецептов, гарантирующих незабываемые моменты.

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