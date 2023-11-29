Как правильно составить рацион питания для собаки

Опытные ветеринары и заботливые владельцы питомцев уже давно подтвердили хорошее воздействие включения сбалансированных сухих кормов в рацион своих домашних любимцев. Современные изготовители активно трудятся над улучшением качества своей продукции, стремясь достичь максимальной гармонии питательных веществ.

Правильное применение сухих кормов благотворно влияет на внешний вид вашего домашнего любимца. Это объясняется тем, что продукты классов «холистик» и «суперпремиум» содержат исключительно полезные компоненты, обеспечивая оптимальное сочетание белков, жиров, углеводов и клетчатки. Важно подчеркнуть, что здесь речь идет исключительно о высококачественных продуктах, принадлежащих к классам «холистик» и «суперпремиум». Экономия на здоровье вашего питомца, выбирая продукцию низкого качества от неизвестных производителей, может привести к проблемам со здоровьем и общей слабости.

Как правильно выбрать корм

Для тех, кто собирается приобрести сухой корм для своих животных, мы предлагаем обратить внимание на продукцию от известного бренда Josera.

Корм для собак Josera отличается своей сбалансированностью и высоким содержанием полезных питательных веществ. Покупка качественного корма также обеспечит вашего питомца заботой и ожиданием каждого приема пищи.

Эти корма можно условно разделить на несколько основных категорий:

корма для собак с холистическим подходом;

суперпремиум класс кормов;

продукты премиум класса;

эконом-варианты.

Также при выборе корма стоит обратить внимание на следующие моменты:

При выборе корма для своих питомцев следует обеспечивать постоянную свежесть продукции. Особое внимание стоит уделять контролю за датой производства и соблюдению рекомендуемых сроков хранения. Крайне важно следить за тем, как правильно хранить корм, так как неправильные условия могут привести к его порче. При этом не только корм может потерять полезные свойства и испортиться, но и возникает опасность для здоровья вашего питомца. Рекомендуется поддерживать разнообразие в рационе. Желательно чередовать использование сухих кормов с мясными консервами для собак. Важно вносить любые изменения в рацион постепенно, чтобы организм питомца мог адаптироваться без стресса.

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