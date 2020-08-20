Когда стоит и не стоит брать микрокредит

Микрофинансовые организации на Украине становятся все более популярными. Согласно данным опросов, основную часть кредитов пользователи берут именно в МФО. Объяснить это просто – в МФО взять кредит онлайн на карту может каждый, документов нужно только 2 – паспорт и код. Заем будет небольшой, но его хватит для покрытия текущих потребностей. У каждой МФО есть собственная программа лояльности, постепенно растут доступные к выдаче суммы. Сначала вам смогут дать около 1-5 тыс. грн., после лимиты увеличатся до 5-20 тыс. в зависимости от финансовой политики организации.

Заем онлайн перечисляется на карту любого банка Украины. Для этого платежный пластик обязательно нужно будет верифицировать – ввести все данные, привязать карту к профилю. МФО поймет, что карта принадлежит вам, и сможет выдать заем.

Основные плюсы сотрудничества

Микрозайм – самый доступный кредитный продукт. Чтобы взять ссуду в банке, вам придется собирать бумаги, справки, подтверждать свою работоспособность, ждать ответа. Банки рассматривают заявки долго (около недели), дают немало отказов. Если деньги нужны здесь и сейчас, предложение становится просто неактуальным.

В МФО все намного проще:

взять кредит онлайн без звонков может каждый совершеннолетний гражданин Украины;

ссуды предоставляются практически всем (плохая кредитная история – не помеха);

ответ по заявке будет в течение 5-60 минут.

Обращаться можно в любое число микрокредитных организаций – если получите отказ в одной, можете подавать заявку в следующую. Также МФО лояльно относятся к значительным финансовым нагрузкам на данный момент. Главное – своевременно возвращать ссуды, и проблем не будет, лимит со временем вырастет.

Что учитывать при оформлении

Микрокредит – удобный продукт, быстрый заем до зарплаты. У него есть свои особенности, которые обязательно нужно учитывать. Заем на карту при длительном использовании можно пролонгировать. Это означает, что при невозможности вернуть ссуду в срок вы можете продлить время действия договора, оплатив только проценты за фактический период пользования услугой.

Второй момент – брать микроссуду надолго невыгодно. Чем раньше вы вернете кредит онлайн с процентами, тем меньше переплатите. Кредит на карту выдается без скрытых комиссий и дополнительных процентов. Если с вас что-то сняли, обратитесь в банк для выяснения обстоятельств. Все условия сотрудничества с МФО детально прописываются в договоре – изучите его до подписания.