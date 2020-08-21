Войти | Зарегистрироваться
10:12

пятница,
21 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Промо

Обзор преимуществ коляски Cybex

21.08.2020 / 09:29
Обзор преимуществ коляски Cybex
Краткий обзор преимуществ и недостатков коляски Cybex.

Рождение малыша — это очень ответственный момент для молодых родителей, готовиться к которому принято заранее. Еще во время беременности покупаются вещи первой необходимости: подгузники, одежда, автокресло, коляска и так далее. Сегодня мы хотим поговорить именно о выборе коляски для новорожденного, так как от этого будет зависеть не только комфорт малыша, но и самой молодой мамочки. На наш взгляд, оптимальным вариантом в соотношении цена/качество будет купить коляску Cybex. Почему? Давайте попробуем разобраться. Вместе с экспертами avtokrisla.com мы подготовили краткий обзор особенностей и технических характеристик продукции этого бренда.

Что вы слышали о производителе?

Cybex — это не раскрученный бренд, который каждый второй блогер рекламирует в социальных сетях. Это всего лишь подразделение огромной транснациональной корпорации Goodbaby. Бренд Cybex изначально появился как ответвление в контексте производства автокресел, но теперь он расширил свои горизонты.

Очевидные плюсы колясок Cybex:

  • Безопасность. Ни одна коляска Cybex не выходит в продажу, пока она не прошла многочисленные испытания, краш-тесты и исследования. На первое место бренд ставит безопасность и комфорт малыша. Коляски Cybex не только соответствуют международным стандартам, но и превосходят их в лучшую сторону.
  • Функциональность. В современном мире ставка делается не на количество предметов мебели/одежды/аксессуаров, а на их функциональность. К выбору коляски это тоже относится. Коляски Cybex с момента покупки используются всесезонно, их нет необходимости менять на летние/зимние, прогулочные и так далее.
  • Стильный дизайн. В наше время, когда каждый второй ведет социальные сети и гордо называет себя инфлюенсером, внешний вид коляски стоит далеко не на последнем месте. Cybex уделяют много внимания сочетанию цветов, разработке узнаваемых деталей и другим мелочам.

Есть ли минусы?

В качестве недостатка мы можем отметить лишь тот факт, что коляски Cybex относятся далеко не к бюджетному ценовому сегменту. Позволить их себе могут не все молодые родители. Но можно ли считать это минусом? Спорный вопрос. В любой категории товаров существует деление по сегментам, а Cybex значительно превосходит конкурентов в своем ценовом диапазоне. Тут уже каждый родитель решает сам для себя, делать ставку на безопасность и надежность или сэкономить на коляске.

купить коляску Cybex
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.