Обзор преимуществ коляски Cybex

Рождение малыша — это очень ответственный момент для молодых родителей, готовиться к которому принято заранее. Еще во время беременности покупаются вещи первой необходимости: подгузники, одежда, автокресло, коляска и так далее. Сегодня мы хотим поговорить именно о выборе коляски для новорожденного, так как от этого будет зависеть не только комфорт малыша, но и самой молодой мамочки. На наш взгляд, оптимальным вариантом в соотношении цена/качество будет купить коляску Cybex. Почему? Давайте попробуем разобраться. Вместе с экспертами avtokrisla.com мы подготовили краткий обзор особенностей и технических характеристик продукции этого бренда.

Что вы слышали о производителе?

Cybex — это не раскрученный бренд, который каждый второй блогер рекламирует в социальных сетях. Это всего лишь подразделение огромной транснациональной корпорации Goodbaby. Бренд Cybex изначально появился как ответвление в контексте производства автокресел, но теперь он расширил свои горизонты.

Очевидные плюсы колясок Cybex:

Безопасность. Ни одна коляска Cybex не выходит в продажу, пока она не прошла многочисленные испытания, краш-тесты и исследования. На первое место бренд ставит безопасность и комфорт малыша. Коляски Cybex не только соответствуют международным стандартам, но и превосходят их в лучшую сторону.

Функциональность. В современном мире ставка делается не на количество предметов мебели/одежды/аксессуаров, а на их функциональность. К выбору коляски это тоже относится. Коляски Cybex с момента покупки используются всесезонно, их нет необходимости менять на летние/зимние, прогулочные и так далее.

Стильный дизайн. В наше время, когда каждый второй ведет социальные сети и гордо называет себя инфлюенсером, внешний вид коляски стоит далеко не на последнем месте. Cybex уделяют много внимания сочетанию цветов, разработке узнаваемых деталей и другим мелочам.

Есть ли минусы?

В качестве недостатка мы можем отметить лишь тот факт, что коляски Cybex относятся далеко не к бюджетному ценовому сегменту. Позволить их себе могут не все молодые родители. Но можно ли считать это минусом? Спорный вопрос. В любой категории товаров существует деление по сегментам, а Cybex значительно превосходит конкурентов в своем ценовом диапазоне. Тут уже каждый родитель решает сам для себя, делать ставку на безопасность и надежность или сэкономить на коляске.