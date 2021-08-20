Особенности оформления дистанционных займов

Ситуация, когда срочно понадобились деньги, а взять их негде, знакома всем без исключения. Вопрос в том, где быстро найти нужную сумму на любые цели и не переплатить за проценты. В данном обзоре мы поговорим о быстрых займах на карту. Это самый лояльный на сегодняшний день финансовый продукт, но у него есть свои особенности. Итак, что такое микрозаймы, как его оформить, что учитывать во избежание переплат.

Особенности кредитов онлайн

Дистанционное кредитование – это удобная услуга по быстрой выдаче средств на любые цели. Большую сумму вам никто не даст, но перехватить до зарплаты, оплатить коммунальные, купить лекарства получится. Кредит онлайн без отказа можно оформить буквально в пару кликов. Для этого вам нужно выбрать МФО, оставить запрос, заполнить анкету и получить ответ. Если он будет положительным, получите деньги.

Основные особенности дистанционного кредита:

моментальное рассмотрение заявок;

выдача денег на карту 24/7;

минимальные требования к заемщику;

процент выше, чем в банке.

Последний пункт, конечно, относится к минусам, но при условии грамотного пользования услугой переплаты можно свести к минимуму. Регулярно проводятся акции, которые предполагают предоставление скидок. Некоторые МФО дают первые ссуды новым клиентам под 0%. Так что сравните все варианты и выберите самый выгодный для себя.

Требования к заемщикам и как воспользоваться услугой

Взять кредит на карту может совершеннолетний гражданин с постоянным источником дохода. При этом место работы, уровень заработной платы проверять у вас никто не будет. В кредитную историю МФО и банки заглядывают всегда. Чем она лучше, тем выше шансы на положительный ответ.

Микрокредит можно взять в среднем за 10 минут. Для этого выберите МФО, откройте ее официальный сайт и на главной подайте заявку. Для этого укажите желаемые сумму и сроки. Система автоматически переадресует вас на форму с анкетой. Данные достаточно заполнить однократно при первом обращении. Указывайте только корректную информацию – если сведения окажутся недостоверными, и это будет обнаружено, вы точно получите отказ по своей заявке.

Чем раньше вы вернете долг с процентами, тем меньше переплатите. Комиссии, штрафы за досрочные возвраты не предусматриваются. Если не успеваете рассчитаться с долгом своевременно, воспользуйтесь услугой пролонгации. Она есть почти во всех МФО, позволяет сохранить хорошую кредитную историю.