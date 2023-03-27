Войти | Зарегистрироваться
20:39

понедельник,
27 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Фото Фото

У ВМС показали навчання морської піхоти

26.03.2023 / 10:40 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
У ВМС України показали, як проходять навчання щодо підвищення майстерності морські піхотинці під керівництвом інструкторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ВМС ЗС України.

"Посилення, яке до нас прибуває, проходить полігонні тренування. І хоча деякі з військових уже мають досвід бойових дій, ми всіх, без винятку, готуємо і намагаємося підтягнути під загальний рівень нашого підрозділу", - каже керівник занять із позивним "Богун".

Він зазначає, що тренування завжди підвищують виживання особового складу на полі бою та значно покращують успішність виконання бойових завдань.

На різних локаціях морські піхотинці відточують стрілянину з різних відстаней, переміщення на полі бою, переміщення у складі груп, захоплення та штурм об'єкта силами вогневого прикриття та маневреної групи, а також зачищення траншеї. Також морпіхи навчаються у складі відділення тримати оборону своїх позицій.

За словами інструкторів, на таких заняттях потрібно насамперед визначити здібного лідера, який зможе за собою вести підлеглих. Від командира залежить багато чинників успішного виконання бойового завдання. На фінальному етапі занять військові вивчають етапи штурму будівлі та подальшу його зачистку.

тренування, ВМС ЗС України
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 марта
26 марта
25 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.