Самые высокие уши: киевский пес из приюта установил национальный рекорд

"Этот рекорд нам интересен в первую очередь не параметрами измерений, а тем, что на рекорд представлена собачка метиса - собачка из приюта. Это подчеркивает то, что на рекорды Украины, на рекорды национальные могут претендовать не только породистые собаки, которые стоят очень дорого. Это обычная собачка из приюта, которая удивила всех своей необычной внешностью", - рассказала руководитель Национального Реестра Рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, заявку на рекорд своего любимца подала 11-летняя Ева Масна, которая привезла щенка из Бородянского приюта. Что касается удивительных ушей щенка, то это, по ее словам, результат от скрещивания разных пород. До сих пор такие рекорды в Национальный Реестр Рекордов еще не вносились никогда.

По результатам замеров установлено, что уши у собаки имеют высоту до 15 см. Особенностью является то, что при таких размерах ушки не падают.

"Сегодня были профессионалы, которые сделали замеры этих ушек, мы вызвали ветеринара, и определили, что да, действительно, таких ушек высоких еще не было", - отметила Ветрова.

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