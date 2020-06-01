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В Киеве запустили фонтаны

01.06.2020 / 09:17
В воскресенье, 31 мая, начали свою работу столичные фонтаны. Об этом сообщается на сайте Киевского городского совета.

"Начали свою работу центральные киевские фонтаны, а также уникальный комплекс из двенадцати гейзерных фонтанов понтонного типа (плавучие фонтаны) в акватории Русановского канала", - говорится в сообщении.

В специализированном водохозяйственном коммунальном предприятии «Киевводфонд» сообщили, что обычно сезон работы фонтанов начинался с 1 мая. В этом году начало работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая, в связи с карантинными ограничениями.

«Все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки. Подготовку проводит команда специалистов электриков, инженеров и программистов. Подготовительные работы включают в себя демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение электросети ко всем элементам, проверку и подключение насосного оборудования, настройку светомузыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов», - заявили в Киевводфонде.

Для монтажа двенадцати гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала, были привлечены дайверы и водоплавающая техника. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили.

Отмечается, что отныне фонтаны будут работать по своему графику и радовать киевлян своей красотой.

"В этом году начал свою работу фонтан в парке Марии Заньковецкой, на улице Большой Васильковской, 119-121. Этот фонтан был построен около 30 лет назад, а не работал он с 2018 года. В прошлом году был проведен капитальный ремонт фонтана, во время которого былы заменены гранитная облицовка, электрокабели, приборы подсветки и установлено новое насосное оборудование. На капитальный ремонт было выделено около 4,5 млн грн из бюджета города", - сообщили в Киевском горсовете.

Теперь фонтан будет работать со среды по понедельник, а во вторник будут проводить необходимую чистку оборудования. Каждый вечер с 20:30 до 23:00 можно будет наслаждаться разнообразием цветов фонтана, поскольку он имеет световое сопровождение.

До конца этого года «Киевводфонд» планирует провести капитальный ремонт фонтана «Основатели Киева». Этот фонтан появился на Майдане Незалежности еще в 2001 году.

В Киевском городском совете напоминают, что в мае 2017 года Киевский городской голова Виталий Кличко открыл после реконструкции фонтаны на Майдане Незалежности - «Большой» и «Малые». Фонтаны не работали три года после того, как были повреждены во время Революции Достоинства.

Источник

фонтаны, Киев
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