В метро Киева стало больше пассажиров

В частности, увеличилось количество людей на платформах и уже не везде удается соблюдать дистанцию ​​в 1,5 метра. В вагонах люди сидят друг через друга, а на "красной" ветке - люди еще и стоят рядом с заполненными сиденьями.

В наземном общественном транспорте в то же время пассажиров немного, маршрутки и троллейбусы полупустые. Такая же ситуация и на маршрутах пригородного сообщения с Киевской областью.

Напомним, в Украине с 25 мая возобновлена ​​работа метро в связи с ослаблением карантина.

Работа общественного транспорта в столице возобновлена с 23 мая, а в Киевской области - с 26 мая.

За первый день работы после карантина, 25 мая, метрополитеном воспользовались 310 тысяч пассажиров.

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