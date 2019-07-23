Шесть континентов без самолета: путешественник Сурин установил три рекорда Украины

С учетом того, что украинец совершил глобальное путешествие "Big Circle" по строгим традициям Лондонского королевского географического общества и одновременно снимал на видео с использованием дрона каждый из континентов, экспертами Книги рекордов Украины зарегистрированы сегодня три рекорда.

О регистрации трех рекордов сообщила генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крысюк, которая встретила путешественника в порту Черноморск.

"В категории "Путешествия" Артемий Сурин - первый украинец, который обошел весь Земной шар и все континенты планеты за рекордный срок 280 дней. Рекорд внесен в Книгу рекордов Украины", - объявила Крысюк.

Также в категории "Путешествия", продолжила Крысюк, "первое кругосветное путешествие, осуществленное украинцем по всем шести континентах планеты Земля, который преодолел 100 тысяч километров, обойдя Землю без использования авиаперелетов и не потеряв контактов с поверхностью Земли, при этом популяризируя и репрезентуя Украину в мире. Рекорд Украины установлен".

Эксперты Книги рекордов Украины также зафиксировали третий рекорд, подчеркнула Крысюк.

"В категории "Путешествия" первое непрерывное кругосветное путешествие, осуществленное украинцем, во время которого были сняты на видео все континенты на дрон-квадрокоптер. Рекорд Украины установлен", - объявила гендиректор Книги рекордов Украины и поздравила Сурина с достижениями этих рекордов.

По словам Крысюк, представители украинской диаспоры из семи стран уже пригласили Сурина для презентации этого путешествия. "Мы вами гордимся", - добавила гендиректор Книги рекордов Украины.

Крысюк уточнила, что в среду, 24 июля, может быть зарегистрирован, после экспертной проверки, еще один рекорд - посещение украинцем острова Питкэрн, наиболее отдаленного острова в Тихом океане.

Путешественника поздравил с установлением трех рекордов начальник Управления пограничного контроля и регистрации Администрации Госпогранслужбы Юрий Лысюк, который встречал путешественника Сурина в порту Черноморск и принял участие в торжественной церемонии.

Украинский бизнесмен и путешественник Сурин ответил на вопрос журналистов относительно впечатлений от кругосветки, в том числе сказал, что совершил путешествие исключительно за собственный счет, потратив около 140 тысяч долларов.

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