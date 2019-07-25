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Под посольством РФ в Киеве прошла акция ЛГБТ-активистов

25.07.2019 / 09:56
Активисты организации Insight LGBTQ NGO провели 24 июля под посольством Российской Федерации в Киеве акцию "Остановим ненависть!" с требованием справедливого расследования убийства российской правозащитницы Елены Григорьевой.

Около 20 активистов держали в руках плакаты с надписями "Кто следующий?", "Остановим ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Никто не должен молчать", а также скандировали "STOP HATE, STOP CRIMES".

Участники акции почтили минутой молчания погибшую активистку и членов ЛГБТ-сообщества, которые стали жертвами ресурса "Пила". Этот ресурс, по словам участников акции, собирал данные о правозащитниках с целью физических и других преследований.

Один из фигурантов ресурса рассказал свою историю о том, как он был вынужден бежать из России в Украину спустя полгода угроз и преследований.

Акция продолжалась около 20 минут, посвящена памяти Елены Григорьевой, которая выходила на проукраинские акции в России в поддержку крымских татар и политзаключенных, а также боролась за права женщин и ЛГБТ-сообщества. Женщина была жестоко убита в Санкт-Петербурге.

Insight LGBTQ NGO - украинская общественная организация, которая предоставляет поддержку и помощь ЛГБТ-сообществу, а также занимается правозащитной и просветительской деятельностью.

Источник

акция протеста, РФ, ЛГБТ, ЛГБТ-активисты, Елена Григорьева
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