Сильные пожары на востоке Португалии: 20 пострадавших

Об этом сообщает португальское издание Expresso.

Пожары вспыхнули в субботу, 20 июля, в районе Каштелу-Бранку, 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

К тушению пожаров привлекли 1100 пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов. Военные помогают изолировать районы и дежурят на подъездных дорогах.

По данным местных властей, в результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.

Сильные ветры затрудняют пожарным борьбу с пламенем, но власти заявили, что надеются вскоре взять огонь под контроль.

В воскресенье, 21 июля, пять регионов центральной и южной Португалии находились в состоянии максимальной пожарной тревоги из-за сухой погоды и ветров.

В 2017 году в этом районе случился самый масштабный пожар в истории Португалии, в котором погибли около 100 человек.

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