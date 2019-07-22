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Сильные пожары на востоке Португалии: 20 пострадавших

22.07.2019 / 09:08
Более 1000 пожарных брошены на борьбу с пожарами, распространяющимися в восточной Португалии, в результате которых пострадали по меньшей мере девять человек.

Об этом сообщает португальское издание Expresso.

Пожары вспыхнули в субботу, 20 июля, в районе Каштелу-Бранку, 200 км к северо-востоку от столицы Лиссабона.

 

К тушению пожаров привлекли 1100 пожарных, 360 единиц техники, 11 вертолетов и самолетов. Военные помогают изолировать районы и дежурят на подъездных дорогах.

По данным местных властей, в результате пожаров пострадали восемь пожарных и 12 гражданских, один из них доставлен в больницу.

 

Сильные ветры затрудняют пожарным борьбу с пламенем, но власти заявили, что надеются вскоре взять огонь под контроль.

В воскресенье, 21 июля, пять регионов центральной и южной Португалии находились в состоянии максимальной пожарной тревоги из-за сухой погоды и ветров.

В 2017 году в этом районе случился самый масштабный пожар в истории Португалии, в котором погибли около 100 человек.

Источник 

пожар, Португалия
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