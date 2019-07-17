Церемония возложения цветов и минута молчания: в Нидерландах почтили память жертв катастрофы Боинга-777

Мемориал расположен возле амстердамского аэропорта "Схипхол", откуда пять лет назад взлетел рейс МН17.

Вокруг высажены 298 деревьев и подсолнухи.

Люди несли с собой цветы, в основном подсолнухи, которые уже стали символом трагедии.

В церемонии приняли участие родственники погибших в катастрофе. Они зачитали имена своих близких, которых потеряли пять лет назад. Также с речью выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Почтить память приехали и представители дипломатических учреждений и международных организаций.

















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