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На Киевской ГАЭС после реконструкции запустили вторую турбину

17.07.2019 / 09:18
На Киевской ГАЭС 16 июля после реконструкции ввели в опытную эксплуатацию гидроагрегат № 2. Работы проводились за средства ЕИБ и ЕБРР.

"Сегодня мы последовательно продолжаем взятый ранее курс на реконструкцию гидросилового и гидромеханического оборудования в рамках широкомасштабной программы по реабилитации действующих ГЭС. Так, сейчас идет второй этап проекта" ГЭС Укргидроэнерго. Реконструкция. II очередь ", рассчитанного до 2024 года", - отметил во время торжественного пуска агрегата генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Гидроагрегат был выведен из промышленной эксплуатации в июне 2018 года. Работы проводились АО "Турбоатом" совместно с ГП "Завод" Электротяжмаш".

Главной целью реконструкции является повышение мощности и продление эксплуатации на 40 лет.

После реконструкции мощность гидроагрегата №2 выросла до 46,8 МВт. Новое рабочее колесо имеет больший коэффициент полезного действия, что обеспечит более продуктивное использование водных ресурсов.

"Это первый проект, финансируемый Европейским инвестиционным банком в Украине, который способствует увеличению доли генерации электроэнергии из возобновляемых источников. Проект будет иметь существенное влияние на экологию: он будет способствовать уменьшению потребления альтернативных, добывающих видов топлива, что будет означать существенное сокращение выбросов СО2 и поможет Украине выполнить свои обязательства в сфере противодействия изменениям климата", - отметил руководитель Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

По его словам, особенно важно то, что проект улучшит эксплуатационную работоспособность энергетической системы Украины и поможет в ее синхронизации в среднесрочной перспективе с европейской системой передачи электроэнергии.

В промышленную эксплуатацию гидроагрегат № 2 будет введен 1 октября 2019 года.

К сентябрю будет продолжаться исследовательский этап эксплуатации.

Программа реабилитации гидроэлектростанций Укргидроэнерго была основана в 1996 году и состоит из двух этапов. Первый этап был реализован в 1996-2005 годах. Второй этап продлится до 2024 года.

Цель проекта - реконструкция 71 гидроагрегата с установлением новых составляющих, в частности, реконструкция гидромеханического оборудования и гидротехнических сооружений, внедрение систем автоматического мониторинга безопасности плотин, улучшение экологической ситуации на Днепре и Днестре, создание информационной системы управления АО "Укргидроэнерго" и условий работы персонала.

Источник 

Киевская ГАЭС, гидроагрегат
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