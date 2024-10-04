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У ТЦК розповіли, в який спосіб шукають військовозобов'язаних чоловіків, які не оновили свої облікові дані

09.10.2024 / 17:27
У ТЦК розповіли про наслідки для чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані до 16 липня. Зазначається, що більшість військовозобов'язаних чоловіків, які досі не оновили свої облікові дані у ТЦК шукають за допомогою "Укрпошти" або адресного оповіщення.

Про це розповів полковник, заступник начальника центру - начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського ОТЦК Сергій Монукал в інтерв'ю "Главреду".

"За домашньою адресою приходять представники ТЦК, обовʼязково формують поштові повідомлення з описом вкладення. Тому що повістка без опису, без конверта, яка кинута в поштову скриньку не є належним чином врученою - тільки поштовим вкладенням або особисто в руки", - зауважив Монукал.

Не вважається належним чином оповіщеною особа, чиї родичі, які або взяли повістку, або не взяли і заявили, що особа не проживає за місцем проживання, додав офіцер.

Після того, як надходить повідомлення, що військовозобовʼязаний не проживає за вказаним місцемпроживання, формується запит до Нацполіції про подання в розшук.

"Усі порушники вносяться до бази як порушники правил військового обліку, і вже по них буде винесено відповідне провадження", - сказав Монукал.

ТЦК та СП, Монукал
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