Блінкен: Погрози путіна ядерною зброєю абсолютно безвідповідальні

Про це він сказав у четвер в інтерв’ю MSNBC, передає Укрінформ.

«Це абсолютно безвідповідально, і я думаю, що багато хто у світі чітко заявляв про це, коли він (путін – ред.) брязкав ядерною зброєю", - зазначив глава американської дипломатії.

Блінкен також нагадав, що навіть Китай займав позицію щодо недопустимості застосування ядерної зброї.

У цьому зв’язку він підкреслив важливість для міжнародної спільноти обговорити можливість більшого роззброєння та ядерного нерозповсюдження у світі.