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Генерал НАТО: У разі війни з росією Європі доведеться зіткнутися з великою кількістю поранених військовослужбовців

27.09.2024 / 11:14
Північноатлантичний Альянс розробляє маршрути транспортування великої кількості поранених військових до медичних закладів у разі війни з росією.

Про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив генерал-лейтенант Александр Солфранк, керівник командування матеріально-технічного забезпечення НАТО.

Якщо виникне конфлікт з росією, поранених військових потрібно буде не тільки транспортувати на більшу відстань, ніж під час інших війн останніх років, сказав Солфранк. НАТО планує координувати маршрути евакуації також за допомогою госпітальних потягів, оскільки повітряна евакуація може бути неможливою. За словами Солфранка, у разі війни з росією західним військовим доведеться зіткнутися набагато більшою зоною бойових дій, більшою кількістю поранених військовослужбовців і навіть тимчасовою відсутністю переваги в повітрі поблизу лінії фронту.

"Завдання полягатиме в тому, щоб швидко забезпечити високоякісну допомогу, у гіршому випадку, великій кількості поранених. З міркувань планування необхідно розглянути всі варіанти доставки великої кількості поранених до медичних установ, включаючи потяги, але потенційно також автобуси", - сказав генерал.

Ще однією перешкодою для евакуації є різні медичні правила серед країн-членів НАТО. Солфранк вважає, що потрібен "військово-медичний шенген", що дозволяє вільне пересування більшою частиною Європейського Союзу. Генерал наголосив, що майбутній сценарій медичної евакуації відрізнятиметься від досвіду союзників в Афганістані та Іраку.

НАТО, Солфранк
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