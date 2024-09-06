ФРТУ: Ми категорично не підтримуємо підвищення вантажних залізничних тарифів

Про це йдеться у тексті звернення ФРТУ.

Федерація вважає, що підвищення тарифів, яке пропонує Укрзалізниця, може мати катастрофічні наслідки для економіки України, зокрема для галузей, які залежать від залізничних перевезень.

Згідно з проектом наказу "Укрзалізниці", тарифи на перевезення вугілля та руди зростуть на 19%, на кокс на 12%, а на зернові вантажі – на 11%.

"ФРТУ категорично не підтримує підвищення вантажних залізничних тарифів, та вважає, що це матиме катастрофічні наслідки для цілих галузей економіки України, надходжень до бюджету України, втрати тисяч робочих місць та як результат негативно вплине на обороноздатність нашої Держави", - йдеться у тексті звернення.

У зверненні ФРТУ вказується, що підвищення тарифів не є необхідним, адже до серпня 2024 року тарифи на вантажні перевезення вже зросли суттєво. У попередні роки в Україні вже відбулося кілька значних підвищень монопольних тарифів, що, на думку ФРТУ, не було обґрунтоване. Зокрема, тарифи на вантажні перевезення зросли в 2,4 рази з початку 2021 року.

Станом на середину 2024 року тарифи на вугілля та руду зросли більше ніж на 120%, а на зернові вантажі – на 60%. Порівняно з іншими країнами, де тарифи зростають повільніше, наприклад у Канаді та США, такі різкі підвищення в Україні є непропорційними.

ФРТУ зазначає, що зростання тарифів призводить до значних економічних труднощів для підприємств, які вимушені скорочувати виробничі обсяги, переходити на альтернативні види транспорту і знижувати фінансові результати. Це також негативно впливає на доходи АТ «Укрзалізниця» від вантажних перевезень.

Федерація звертає увагу, що основні збитки "Укрзалізниці" походять від пасажирських перевезень, які щороку генерують значні фінансові втрати. Натомість вантажні перевезення демонструють позитивну динаміку доходів і рентабельності.

Щодо збитковості пасажирських перевезень, то основні фінансові втрати, за словами ФРТУ, "Укрзалізниці" пов'язані саме з ними, а не з вантажними перевезеннями. За проектом збільшення тарифів, загальний збиток від пасажирських перевезень може досягти -20 млрд грн на рік. У 2023 році ці перевезення принесли збиток у 15,7 млрд грн, а у 2024 році очікується подальше збільшення до -20 млрд грн.

Водночас, вантажні перевезення, навпаки, демонструють позитивну динаміку. Доходи від вантажних перевезень у 2023 році склали 74,2 млрд грн, що на 11,2 млрд грн більше, ніж у 2022 році, а рентабельність вантажних перевезень досягла 27%. У першій половині 2024 року доходи від вантажних перевезень зросли до 43 млрд грн, що на 6,5 млрд грн більше, ніж у відповідному періоді 2023 року.

Також ФРТУ додають, що маршрутні перевезення руди потребують значно меншої інфраструктури, ніж перевезення зерна в збірних поїздах. Для перевезення 10 млн тонн руди потрібно в 22 рази менше станцій і в 5 разів менше колій, ніж для 10 млн тонн зерна. Сортувальні станції не використовуються при перевезенні руди, тоді як для зерна необхідна постійна робота близько 20 сортувальних станцій.

Таким чином, витрати на маршрутні перевезення значно нижчі, ніж на збірні поїзди, що вимагає диференційованих тарифів.

"Вихід з поточної ситуації - це реформування УЗ з розділенням послуг на окремі сегменти та навіть юридичні особи (інфраструктура, вантажні перевезення, пасажирські перевезення), створення Національної комісії з регулювання транспорту (НКРТ), що розробить та впровадить методику визначення рівня економічно обґрунтованих тарифів за окремі послуги в монополізованих сегментах залізничних перевезень", - додають у ФРТУ.

Федерація звертається до Голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, керівників міністерств, голови правління "Укрзалізниці" та Голови Державної регуляторної служби України з проханням врахувати загальний стан економіки та критичну ситуацію серед основних споживачів залізничних послуг. Зокрема, Федерація просить вжити заходів для зниження вантажних залізничних тарифів на 20% від поточного рівня, оптимізувавши витрати "Укрзалізниці" та вжити заходів для відновлення та розширення вантажної бази компанії.