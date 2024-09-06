Войти | Зарегистрироваться
14:19

вторник,
17 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Камишін: Ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів

16.09.2024 / 17:27
Україна вже розпочала власне виробництво снарядів калібру 155-мм.

Це боєприпаси стандартів НАТО, повідомив в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості, нинішній позаштатний радник президента Олександр Камишін.

"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", - сказав він.

За словами Камишіна, загалом за час його керівництва міністерством виробництво оборонної продукції зросло вдвічі. До кінця року воно має потроїтися.

Камишін, снаряди
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 сентября
16 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.