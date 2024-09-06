Камишін: Ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів

Це боєприпаси стандартів НАТО, повідомив в інтерв'ю норвезькому виданню Nettavisen колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості, нинішній позаштатний радник президента Олександр Камишін.

"Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів", - сказав він.

За словами Камишіна, загалом за час його керівництва міністерством виробництво оборонної продукції зросло вдвічі. До кінця року воно має потроїтися.