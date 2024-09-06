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49% росіян відчувають тривогу, що є рекордним показником з вересня 2023 року, - опитування

08.09.2024 / 13:15
Частка росіян, які відчувають тривогу, з моменту початку операції Збройних сил України в Курській області сягнула 49%, що є рекордним показником щонайменше з вересня 2023 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на соцопитування Фонду «Общественное мнение».

Водночас 45% росіян заявили, що серед їхнього оточення переважають спокійні настрої. Це найнижчий показник протягом року. Востаннє тривога переважала над спокоєм у травні 2023 року, коли бійці Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» здійснили рейд у Бєлгородську область.

Головною «хвилюючою подією» останнього часу 52% жителів росії назвали війну проти України, причому 28% з них вказали саме на операцію ЗСУ в Курській області.

опитування
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