49% росіян відчувають тривогу, що є рекордним показником з вересня 2023 року, - опитування

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на соцопитування Фонду «Общественное мнение».

Водночас 45% росіян заявили, що серед їхнього оточення переважають спокійні настрої. Це найнижчий показник протягом року. Востаннє тривога переважала над спокоєм у травні 2023 року, коли бійці Російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії» здійснили рейд у Бєлгородську область.

Головною «хвилюючою подією» останнього часу 52% жителів росії назвали війну проти України, причому 28% з них вказали саме на операцію ЗСУ в Курській області.