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Умєров: Обговорили з партнерами подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них

29.08.2024 / 09:10
Міністр оборони України Рустем Умєров узяв участь у режимі відеоконференції в засіданні Ради Україна-НАТО, скликаної за дорученням президента у зв'язку з масованими ракетними обстрілами росією, де поінформував партнерів про поточну ситуацію в країні.

На своїй сторінці у фейсбуці міністр зазначив, що два дні тому держава-терорист запустила понад 200 ракет і дронів, убивши невинних людей і зруйнувавши критичну інфраструктуру.

"Поінформував партнерів про поточну ситуацію. Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема і у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони - так званого поясу безпеки над західними регіонами держави", - написав Умєров.

Окремо він висловив подяку союзникам за непохитну підтримку та обіцяну допомогу.

"Усе більше союзників підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права", - повідомив він.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи результати засідання Ради Україна-НАТО, заявив про необхідність продовжити надавати Україні озброєння і боєприпаси, необхідні їй для захисту від вторгнення Росії.

Раду НАТО-Україна було скликано на прохання Києва після нещодавніх масованих російських авіаударів по українських громадянах та інфраструктурі.

Умєров
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