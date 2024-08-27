Єрмак пропонує провести другий Саміт миру в одній із держав Глобального Півдня

Водночас місце проведення заходу поки що точно не визначено, повідомив 27 серпня очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми хочемо, і це було б правильно, щоб другий Саміт миру відбувся, це було б знаково, в одній із країн Глобального Півдня. Сказати, що сьогодні це місце визначено - ні. Тому що важливими є саме зміст і готовність спільного плану, над яким ми працюємо", - розповів на форумі "Україна 2024. Незалежність" .

Невдовзі цей план буде готовий, тож важливо робити все, щоб більшість країн підтримали його, додав Єрмак.

Перший Саміт миру продемонстрував, що понад 100 країн підтримують формулу миру президента Володимира Зеленського і вважають, що це основа для спільного плану.

Політик згадав переговори Зеленського із прем'єром Індії Нарендрою Моді.

"Під час останньої зустрічі й візиту Моді, він абсолютно чітко сказав, що Індія не підтримає жодні плани чи пропозицію, які будуть містити компроміс щодо територіальної цілісності України. Почути це від країни-члена БРІКС - дуже важливо", - заявив Єрмак.