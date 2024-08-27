Зеленський: Мирний план мають завершити восени цього року

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RLI: Через сильний тиск з боку росії лукашенко готується до передачі влади
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Церкви не слід чіпати: Папа Римський Франциск прокоментував заборону російської церкви в Україні
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У США прокоментували обмін ракетними ударами між Ізраїлем і Хезболлою
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Гарріс: США і надалі надаватимуть допомогу Україні у протистоянні агресії рф
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.Последние новости рубрики
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Мінфін США: Вашингтон готовий переслідувати країни, які дозволяють російським банкам відкривати філії
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Котін: Ми провели велику роботу із заміщення російського обладнання і зараз незалежні від рф
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CNBC: За добу акції платформи відеоконференцій Zoom зросли найбільше з листопада 2022 року
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США запровадили санкції проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК
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Рада ратифікувала угоду між Україною та Південною Кореєю щодо реалізації програми з розширення рухомого складу Укрзалізниці
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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