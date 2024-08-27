Зеленський: Мирний план мають завершити восени цього року

Його мають завершити восени цього року, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з індійськими журналістами.

22 серпня пройшла велика перша онлайн-зустріч між Україною та партнерами після літнього Саміту миру.

"Почали команди працювати, почали розробляти повністю план. Як я і говорив, ми хочемо до листопада розробити план на основі всіх пунктів", - пояснив Зеленський.