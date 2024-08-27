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ОТУ "Харків": Внаслідок бойових дій група окупантів опинилися заблокованими на території заводу у Вовчанську

26.08.2024 / 12:16
У місті Вовчанськ на півночі Харківської області, де з початку травня тривають бойові дії, кілька місяців залишається заблокованою група російських окупантів.

Про це речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев сказав в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про окупантів, які внаслідок бойових дій опинилися заблокованими на території Вовчанського агрегатного заводу.

Саранцев розповів, що завдання забезпечення заблокованих солдатів окупанти намагаються виконувати за допомогою безпілотників.

"Саме ними вони доставляють воду, доставляють боєкомплекти та медикаменти", — сказав речник ОТУ "Харків".

Він додав, що спочатку на заводі було близько 40 військовослужбовців армії РФ. Наразі їхня кількість зменшилася, оскільки частину окупантів було ліквідовано.

Саранцев зазначив, що серед окупантів є поранені лежачі, а є ті, хто здатний вести бій, попри отримані поранення.

Він підкреслив, що окупанти, які перебувають на заводі, обмежені у своїх діях.

Саранцев, Вовчанськ
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