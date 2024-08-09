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Мінфін: З початку року держборг України став дешевшим на понад 10%.

13.08.2024 / 13:19
Державний та гарантований державою борг України на початок липня сягнув близько 6,17 трлн грн або 152,2 млрд дол., зрісши за місяць у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд грн (0,86%), а у доларовому - на 1,16 млрд дол. (0,77%). Водночас з початку року борг став дешевшим на понад 10%.

Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.

"Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або 152,2 млрд дол.", - повідомили у Мінфіні.

Як вказано, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4456,4 млрд грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 109,9 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1711,6 млрд грн (27,7%) або 42,2 млрд дол.

Протягом червня 2024 року, за даними Мінфіну, сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,16 млрд дол.

У цілому протягом 2-го кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 1,1 млрд дол. в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Водночас, за даними Мінфіну, державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 10%.

"З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24 до 5,6 відсотка", - вказали у Мінфіні.

Мінфін, держборг
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