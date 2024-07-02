Bloomberg: На війні в Україні російські бізнесмени заробили11,3 мільярда доларів

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до даних, принаймні десяток бізнесменів заробили понад 1 трильйон рублів (11,3 мільярда доларів) у 2023 році та в першому кварталі 2024 року. Багато з них мають тісні зв’язки з президентом володимиром путіним і включають тих, хто потрапив під санкції через війну, яка триває вже третій рік.

Видання пише, що очолив список вагіт алекперов, ключовий акціонер і колишній президент нафтового гіганта ПАТ "Лукойл" з приблизно 186 мільярдами рублів дивідендів. Він перебуває під санкціями Великої Британії та Австралії, але наразі уникав покарань США та Європейського Союзу.

Далі йдуть мільярдери олексій мордашов з ПАТ "Северсталь" і володимир лісін з ПАТ "Новолипецький металургійний комбінат" із 148 млрд і 121 млрд рублів відповідно дивідендного доходу. мордашов перебуває під санкціями США, Великої Британії та ЄС, тоді як щодо лісіна немає серйозних обмежень.

У список також входять соратник путіна-мільярдер геннадій тимченко і тетяна литвиненко, яка отримала частку в ПАТ "ФосАгро" до того, як її чоловік володимир потрапив під санкції США в 2023 році.

володимир литвиненко є ректором Санкт-Петербурзького гірничого університету, де путін отримав докторський ступінь у 1997 році. і був керівником кампанії президента в місті під час трьох виборів.

Багато державних корпорацій, таких як ПАТ "Газпром нафто" та найбільший російський банк ПАТ "сбербанк", ніколи не припиняли виплачувати дивіденди, оскільки вони отримали рекордні прибутки під час війни. Акціонери "сбербанку" минулого місяця затвердили рекордні 752 мільярди рублів дивідендів за 2023 рік.

Але після численних санкцій, введених проти рф, російські магнати зіткнулися з проблемою куди інвестувати свої дивіденди, оскільки санкції змусили багатьох повернутися до внутрішнього ринку, можливості якого є обмежені.

У травні приватні інвестори вклали на московській біржі 116,3 мільярда рублів, що є місячним рекордом з 2024 року.