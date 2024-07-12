Войти | Зарегистрироваться
09:19

пятница,
12 июля
Онлайн
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Фото
Масована ракетна атака росіян по Києву. Фото- й відеорепортаж з Охматдиту
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
Країна
Кудрицький назвав фактори, які вплинули на тривалість відключень упродовж останніх днів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

У Мінфіні розповіли, скільки транзитних декларацій було оформлено за час дії "митного безвізу"

11.07.2024 / 13:19
У межах "митного безвізу" за час дії оформлено 91 тис. транзитних митних декларацій, з яких у ІІ кварталі 2024 року – 25,5 тисячі.

Про це повідомили у Мінфіні у середу, пише УНН.

"У ІІ кварталі 2024 р. за процедурою спільного транзиту (NCTS) Держмитслужба оформила  25,5 тис. транзитних декларацій, що на 2 тис. більше ніж у попередньому кварталі. Причому більшу їх частину, близько 15 тис., – у новій для бізнесу системі NCTS Фаза 5", - повідомили у Мінфіні.

У відомстві роблять висновок, що попри процес переходу бізнесу на NCTS Фаза 5, що відбувся 22 квітня, "динаміка оформлення декларацій у процедурі спільного транзиту не сповільнилась": ІІ квартал 2024 року став найбільш результативним з початку міжнародного використання "митного безвізу" 1 жовтня 2022 року.

"Загальна кількість оформлених декларацій сягнула 91 тисячі", - повідомили у Мінфіні.

Мінфін
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
12 июля
11 июля
10 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.