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В Україні можуть значно збільшити штрафи за прослуховування російської музики

02.07.2024 / 17:27
В Україні можуть збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях. Зараз він складає 70 гривень, а може зрости до 5100 - 25500 грн.

Про це пише gazeta.ua з посиланням на Судово-юридичну газету.

Новий законопроєкт передбачає, що відповідальність за звучання російської музики буде покладено на керівників закладів торгівлі, харчування чи сфери послуг. Тож штрафуватимуть керівництво, а не окремих громадян.

Також пропонується збільшити розмір самих штрафів - до 5100 - 8500 грн (це від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів). За повторне прослуховування музики країни-агресорки доведеться заплатити від 17000 до 25500 грн.

У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого 16 депутатами та підтриманого мовним омбудсменом, розповідають про минулорічний конфлікт у селі Погреби на Київщині.

Тоді відвідувачка закладу зробила зауваження щодо російської музики в караоке, за що її виштовхали з приміщення. Поліція склала протокол, що передбачає штраф для закладу від 17 до 170 грн. Тож законодавці вважають, що наразі покарання за публічне прослуховування російської музики не є справедливим.

штраф, російська музика
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