Войти | Зарегистрироваться
05:21

пятница,
14 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Bloomberg: Найбільша нафтотранспортна компанія росії може потрапити під санкції

13.06.2024 / 17:27
Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта совкомфлот, щоб обмежити можливості рф фінансувати війну проти України.

Про це з посиланням на документ повідомило агентство Bloomberg.

За даними агентства, ЄС слідом за Сполученими Штатами Америки пропонує накласти санкції на совкомфлот і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти.

ЄС також пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються у секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

совкомфлот, найбільша судноплавна компанія рф, є однією з ключових для росії компаній, що транспортують російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Bloomberg.

Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі і морського транспортування скрапленого природного газу.

У відповідь на збройну агресію рф проти України, "Група семи" промислово розвинених країн запровадила верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ рф до західних транспортних і страхових послуг.

москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону ЄС на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам, пише Bloomberg.

Bloomberg, санкції
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
13 июня
12 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.