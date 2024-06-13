Bloomberg: Найбільша нафтотранспортна компанія росії може потрапити під санкції

Про це з посиланням на документ повідомило агентство Bloomberg.

За даними агентства, ЄС слідом за Сполученими Штатами Америки пропонує накласти санкції на совкомфлот і 14 нафтових танкерів, пов'язаних з цією компанією, з метою скорочення обсягів продажу нафти.

ЄС також пропонує накласти санкції на 13 суден, які займаються перевезенням товарів і технологій, що використовуються у секторі оборони і безпеки, а також транспортуванням нафти і нафтопродуктів або сприяють розширенню російського енергетичного сектору.

совкомфлот, найбільша судноплавна компанія рф, є однією з ключових для росії компаній, що транспортують російську нафту в умовах західних обмежень, накладених на країну після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Bloomberg.

Компанія також надає послуги з видобутку на шельфі і морського транспортування скрапленого природного газу.

У відповідь на збройну агресію рф проти України, "Група семи" промислово розвинених країн запровадила верхню межу цін на російський експорт нафти і нафтопродуктів, щоб обмежити доступ рф до західних транспортних і страхових послуг.

москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону ЄС на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азійським клієнтам, пише Bloomberg.