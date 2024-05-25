Укрзалізниця: У порівнянні з минулим роком ми на 39% наростили експорт зернових

Пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.

"Забезпечуємо стабільну роботу та перевозимо у повному обсязі комерційні вантажі. За підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

За 5 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);

на експорт — 38 млн тонн (+57%);

на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).

За обсягами перевезень у січні-травні 2024 року лідерами стали: