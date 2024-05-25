Умєров: Закликав провідні світові компанії створювати спільні з Україною оборонні підприємства

"На Азійському саміті з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" зустрівся з представниками провідних світових оборонних компаній та технологічних гігантів, включаючи BAE Systems, Lockheed Martin, Airbus, Boeing, Saab, Google та Oracle та десяток інших оборонних компаній. Закликав їх інвестувати у виробництво зброї в Україні та створювати спільні оборонні підприємства", - написав міністр у фейсбуці.

За його словами, "це партнерство має великий потенціал: Україна отримує доступ до новітніх технологій, а компанії - можливість розробляти передову зброю".

Умєров також наголосив, що створення потужної військової індустрії є для України питанням національної безпеки.

"Ми вже співпрацюємо з цими компаніями, а наші воїни успішно випробовують їхнє озброєння, техніку та технології на полі бою, надаючи унікальний зворотний зв'язок, що дозволяє покращувати продукцію. Наш фокус - це виробництво в Україні або залучення українських компаній до співпраці з цими світовими гігантами", - зазначив він.