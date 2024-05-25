Войти | Зарегистрироваться
13:07

среда,
05 июня
Онлайн
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Країна
Кудрицький прокоментував ситуацію з відключенням світла по всій Україні
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
Країна
Мецола: Європарламент повністю підтримує всі 10 пунктів українського плану миру
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

НБУ: Бізнес погіршив оцінки своєї діяльності після двох місяців позитивних настроїв

04.06.2024 / 16:25
У травні бізнес погіршив оцінки своєї діяльності після двох місяців позитивних настроїв, свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА). ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

На настрої підприємств усіх секторів вплинули посилення інтенсивності бойових дій, дефіцит електроенергії, зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики, слабкий інвестиційний попит, погіршення курсових очікувань, значний дефіцит кваліфікованих кадрів, невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.

Представники промисловості погіршили оцінки майбутніх результатів своєї діяльності через високі безпекові ризики, зростання витрат виробництва та брак електроенергії – у травні секторальний індекс склав 48.8 порівняно з 51.7 у квітні. Вони менш оптимістично оцінювали перспективи обсягів виробленої продукції та нових замовлень, при цьому очікуючи скорочення експортних замовлень. Погіршилися прогнози щодо залишків готової продукції та обсягів незавершеного виробництва.

Торгові підприємства також знизили очікування, індекс сектору склав 47.7 проти 51.8 у квітні, через здорожчання імпортованих товарів, високі витрати на паливо та слабкий попит. Компанії прогнозували істотне скорочення товарообороту, менші закупівлі товарів для продажу та відновлення негативної динаміки товарних запасів. Посилилися побоювання щодо зниження торгової маржі.

Представники будівельної галузі песимістично оцінили майбутні економічні результати незважаючи на сприятливі погодні умови та стабільний внутрішній попит: індекс у травні впав до 49.8 з 53.4 у квітні. Будівельники зменшили очікування зростання обсягів будівництва та нових замовлень. Водночас прогнозували стабільні закупівлі сировини й матеріалів. На тлі погіршення оцінок доступності підрядників очікувалося суттєво менше зростання закупівель їхніх послуг за високими цінами.

Підприємства сфери послуг найбільш стримано оцінили майбутні результати та погіршили економічні очікування через дефіцит кваліфікованих кадрів, зростання логістичних витрат і слабкий попит. Їхній секторальний індекс знизився до 47.2 у травні з 53.1 у квітні. Респонденти значно послабили, проте зберегли позитивні оцінки щодо обсягів наданих послуг. Водночас вони були налаштовані негативно стосовно обсягів нових замовлень та послуг, які перебувають у процесі виконання.

Згідно із звітом НБУ, на тлі очікуваного зберігання високих темпів зростання закупівельних цін, більшість респондентів прогнозували уповільнення підвищення цін/тарифів на власну продукцію/послуги.

Зазначається, що ситуація на ринку праці також залишається складною. Як і раніше, лише представники будівельної галузі очікували незначного збільшення чисельності працівників. Через посилення мобілізації керівники інших секторів погіршили оцінки та прогнозують подальше скорочення персоналу, що ще більше погіршить стан бізнесу.

НБУ, ІОДА
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 июня
4 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.