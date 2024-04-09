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В рамках програми"єОселя" видано пільгових іпотечних кредитів на загальну суму майже 13,6 млрд гривень

09.04.2024 / 12:16
В рамках програми доступної іпотеки "єОселя" видано 8,817 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну суму майже 13,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Кабінету Міністрів, передають Українськi Новини.

"8 817 родин отримали кредити на суму майже 13,6 млрд грн у рамках урядової програми "єОселя" з моменту її старту. За минулий тиждень видано 212 кредитів на загальну суму 334 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 103 військовослужбовців і представників силових структур, 20 педагогів, 14 медиків, 10 науковців, 50 родин без власного житла, 6 родин внутрішньо переміщених осіб, 9 ветеранів.

єОселя, житло
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