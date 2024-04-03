Войти | Зарегистрироваться
06:25

вторник,
09 апреля
Онлайн
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Країна
Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Нерухомість

Експерти: Кількість продажів на вторинному ринку житла за останні місяці значно просіла

08.04.2024 / 16:25
Кількість продажів на вторинному ринку житла за останні місяці значно просіла. Експерти пов’язують це з тим, що у покупців на руках мало коштів, щоб купляти квартири за “живі гроші”.

Як пояснила в коментарі Delo.ua президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха, у Києві людей, які “мають гроші на руках".

“За державними програмами - "єОселя", субвенціях для військових, ветеранів та ВПО - відбувається майже 80% угод. Те, що лише 20% готові купувати житло за "живі кошти" - це недобрий знак для ринку", - вважає президентка АФНУ.

На сьогодні Київ, за словами Гайдамахи, ще не досяг довоєнних показників у вартості квартир, спостерігаються незначні коливання цін на ринку.

"А після останніх обстрілів, які були минулого тижня, ми бачимо, що збільшилась пропозиція. І якщо уявити, що покупців залишиться та сама кількість, а в продажу з'явилось більше житла, це свідчить про те, що може бути незначне падіння цін", - пояснила рієлторка.

Про те, що попит на вторинному ринку Києва неспівставний з довоєнним - менший на 50-60%, зазначив і CEO City Development Solutions Роман Герасимчук.

За його словами, ситуація на вторинному ринку набагато жвавіша, ніж на первинному, тож здається, що тут і справи йдуть краще. Насправді ж "ринок працює на дуже низьких обертах", наголосив експерт.

"За останні два роки відбувається швидке вимивання дешевих квартир на ринку, і в запасі залишається те, що дорожче. І середньо ринкова ціна виглядає більшою. Насправді ж ціни не доросли до довоєнних, більше того - ці ціни задорогі для сьогоднішнього покупця", - пояснив експерт.

Про те, що загальна ситуація на ринку плачевна, свідчить навіть той факт, що сьогодні нова квартира від забудовника коштує дорожче, ніж на вторинному ринку, хоча раніше було навпаки - в середньому квадратний метр на вторинці був на $300-300 дорожчий.

"Звісно, угоди відбуваються, та й державні програми подекуди стимулюють продажі, але надто рано говорити про те, що ринок почав відновлюватись і ціни пішли вгору. Я з цим не згоден. Ринок, звісно, не вмер але він працює на дуже низьких обертах. У воєнних обставинах навіть угоди за державною іпотекою "єОселя" - це мізер у межах країни. Але ми в такій ситуації, коли будь-яке пожвавлення на ринку тримає інформаційне поле", - наголосив Герасимчук.

Ситуація з продажами на вторинному ринку житла трохи жвавіша у західних регіонах, наголошують у АФНУ, проте навіть там 50-60% угод відбувається за державними програмами.

єОселя, Гайдамаха
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 апреля
7 апреля
6 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.