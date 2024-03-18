Шмигаль: Пропонуємо партнерам після перемоги запровадити додаткове оподаткування російської нафти і газу

"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

За словами прем'єра, це було б додатковим джерелом для компенсації Україні всієї шкоди, яку завдає їй рф під час війни.