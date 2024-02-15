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Кубраков: Транзит української агропродукції через Польщу становить близько 5% від загального обсягу експорту

20.02.2024 / 16:25
У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кубраков звернув увагу на те, що ці цифри спростовують заяви польських аграрних асоціацій про нібито перенасичення польського ринку українською продукцією, оскільки через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 мільйона тонн агропродукції на місяць.

Міністр наголосив на зусиллях України з мінімізації економічних втрат польських фермерів і висловив думку, що блокада кордону лише вигідна росії, яка намагається використати ситуацію для розколу між Україною та Польщею.

"Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику", – розповів Кубраков.

Він додав, що діалог між країнами продовжується на всіх рівнях, зокрема щодо неприпустимості блокади кордону, в тому числі для пасажирського транспорту.

Кубраков
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